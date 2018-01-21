Заключительный этап ралли финишировал в аргентинской Кордове. Николаев лидировал на протяжении почти всей гонки и перед последним этапом опережал ближайшего преследователя почти на четыре часа.

Еще один экипаж команды "КамАЗ-мастер" во главе с Айратом Мардеевым занял третье место. Вторым стал белорус Сергей Вязович из "МАЗа".

Николаев в третий раз за карьеру выиграл "Дакар" в качестве гонщика. Впервые он победил в 2013 году. Второй успех пришел к нему в 2017-м.

В классе автомобилей вторую в карьере победу одержал двукратный чемпион мира по классическому ралли Карлос Сайнс. Испанец повторил свой успех восьмилетней давности. Он сохранял лидерство на протяжении последних семи этапов и стал единственным гонщиком "Пежо", которому удалось подняться на пьедестал почета.

Второе место занял представитель "Тойоты" Нассер Аль-Аттийя, показавший лучшее время на четырех участках ралли. Третьим многодневную гонку завершил его партнер по команде Жиниэль де Вильерс. Представитель ЮАР первым пересек финишную черту в заключительный день.

Среди мотоциклистов самым быстрым оказался австриец Маттиас Валкнер из KTM. На второй строчке общего зачета расположился гонщик "Хонды" Кевин Бенавидес, на третьей — другой представитель КТМ Тоби Прайс.

Россиянин Сергей Карякин, победивший в "Дакаре" прошлого года в зачете квадроциклов, не смог защитить титул. Победу в этом году одержал чилийский гонщик Игнасио Касале. Второе и третье место в генеральной классификации заняли аргентинцы Николас Кавильяссо и Херемиас Гонсалес Фериоли.

В нынешнем году маршрут "Дакара" пролегал по территории Перу, Аргентины и Боливии. Участники преодолели более 8000 км. Добрая половина дистанции пришлась на спецучастки.