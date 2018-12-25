Российский биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры

В нынешнем сезоне 31-летний спортсмен не принимал участия в трех первых этапах кубка мира. Предполагалось, что первым стартом для него станет "Ижевская винтовка", которая пройдет с 26 по 29 декабря.
На специальной пресс-конференции во вторник Шипулин сообщил, что 29 декабря вместе с Екатериной Юрловой-Перхт выступит в ежегодной "Рождественской гонке" в немецком Гельзенкирхене, после чего завершит карьеру.
"Мы будем выступать в "Рождественской гонке вместе с Екатериной Юрловой. Хочу объявить главное - это гонка будет последней в моей профессиональной карьере. Я принял решение, что моя спортивная карьера заканчивается", - сказал он (трансляцию пресс-конференции вело издание "Спорт-Экспресс").
"Этому несколько причин"
Накануне СМИ сообщили, что Шипулин завершит карьеру из-за проблем с сердцем. Биатлонист отчасти подтвердил эту версию.
"Еще одна причина, почему хотелось собрать пресс-конференцию пораньше, потому что много домыслов, - сказал он на пресс-конференции. - Да, определенные проблемы были, с которыми я справился, в том числе и с сердцем".
"Три раза за последние месяцы переболел вирусными болезнями, это тоже дает подножку", - добавил спортсмен.
При этом главной причиной завершения карьеры Шипулин назвал недопуск на зимние Олимпийские игры 2018 года в Южной Корее.
"Этому [завершению карьеры] несколько причин, одна из которых - и самая важная - ситуация в 2018 году, когда нас не пригласили на Олимпийские игры. Мы были очень готовы к этому старту, время и возраст подходили к тому, чтобы там хорошо выступить. Но мы не поехали на Олимпиаду", - отметил Шипулин.
"Сейчас я понимаю, что мне это уже не так интересно. Каждый день я уже думал не о спорте, а о том, чтобы быть дома с семьей. Лучше об этом не говорить, но спорт сейчас стал очень грязным, - сказал Шипулин. - Я всегда думал, что спорт и политика - это разные вещи, что мы можем показывать, насколько мы сильны именно в соревнованиях. Сейчас мы видим двойные стандарты. После этого не хочется бороться с ветряной мельницей и доказывать всему миру [свою невиновность]".
Кто такой Шипулин
Шипулин - олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете и шестикратный призер чемпионатов мира.
По итогам прошлого сезона Шипулин занял третье место в общем зачета кубка мира, уступив только французу Мартену Фуркаду и норвежцу Йоханнесу Бе и став лучшим биатлонистом России в пятый раз подряд. Сейчас лидером российской сборной стал Александр Логинов.
"Конечно, была мечта стать чемпионом Олимпиады и чемпионом мира в личных гонках. Не реализовал себя, свой потенциал, не реализовалась мечта", - сказал он журналистам.
Шипулин пропустил Олимпийские игры в Пхенчхане, так как не получил приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК). При этом в употреблении допинга его не обвиняли.
В середине декабря представители полиции Австрии побывали в расположении сборной России по биатлону во время этапа кубка мира в Хохфильцене. Сообщалось, что они должны были объявить спортсменам и членам российской команды о том, что в стране проводится расследование в связи с подозрением в применении допинга.
Речь шла о нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира, проходившем в Австрии в 2017 году. В списке спортсменов, которые интересуют австрийскую полицию, был и Шипулин. Сам он в это время был на сборе в другом австрийском городе Обертиллиахе.
На пресс-конференции Шипулин сказал, что на его решение повлиял и этот визит австрийской полиции к российской сборной в Хохфильцене. "После этого у меня опустились руки", - признался он.
"Для меня спорт и биатлон стал таким видом деятельности, где я не получал удовольствие", - резюмировал Шипулин.
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