Сборная России лишилась серебряных медалей чемпионата Европы-2017 по гандболу среди девушек до 19 лет. Допинг-пробы трех участниц команды дали положительный результат.
© DELFI / Domantas Pipas

"Антонина Скоробогатченко, Мария Дувакина и Мария Дудина нарушили антидопинговые правила, — говорится в сообщении Европейской федерации гандбола EHF. — В организме спортсменок обнаружен мельдоний".

В связи с этим медалей лишится вся российская команда, а сами провинившиеся спортсменки получат дисквалификацию на 20 месяцев. Действующий регламент позволяет EHF накладывать санкции на команду в случае обнаружения допинга как минимум у двух ее игроков.

Федерация гандбола России (ФГР) оспорит решение EHF в суде. "Наши юристы уже работают над этим вопросом, — цитирует ТАСС генерального директора ФГР Льва Воронина. — В первую очередь медалей лишили не федерацию, а девочек. Против федерации возбуждено дело, но пока ни о каких наказаниях мы говорить не можем".

Чемпионат Европы-2017 по гандболу среди девушек до 19 лет проходил в августе в Словении. Сборная России дошла там до финала, где уступила француженкам.

Напомним, что мельдоний вошел в список запрещенных веществ с 1 января 2016 года. Позднее почти три сотни российских спортсменов сдали положительные допинг-пробы на это вещество. Среди них пятикратная победительница турниров "Большого шлема" по теннису Мария Шарапова и чемпион мира по боксу Александр Поветкин.

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