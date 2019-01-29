Как сообщает пресс-служба ВФЛА, специализирующийся в беге на средние дистанции 18-летний Киселев и 35-летний марафонец Минаев наказаны за то, что в их допинг-пробах обнаружен мельдоний.
Срок отстранения Киселева отсчитывается с 27 августа 2018 года, Минаева - с 22 августа. Их последние результаты подлежат аннулированию.
Напомним, что широко применявшийся на постсоветском пространстве мельдоний вошел в список запрещенных веществ более трех лет назад - с 1 января 2016 года. Позднее почти три сотни российских спортсменов сдали положительные тесты на это вещество, которое не оказывает непосредственного влияния на результаты.
Большинство из них впоследствии были оправданы по причине того, что препарат долго выводится из организма.
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