Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов защитили титул в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы по фигурному катанию, который в эти дни проходит в Москве. Хозяева льда заняли весь пьедестал почета, не оставив шансов конкурентам.
Jevgenija Tarasova ir Vladimiras Morozovas
© AP/Scanpix

Тарасова и Морозов занимали лишь пятое место после короткой программы, но в произвольной показали лучший результат сезона, получив от судей 151,23 балла. Их итоговая оценка составила 221,60 балла.

Вторыми стали олимпийские чемпионы Сочи-2014 в командных соревнованиях Ксения Столбова и Федор Климов (211,01), третьими — Наталья Забияко и Александр Энберт (210,18). Французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре, которые лидировали после короткой программы, в итоге проиграли бронзовым призерам одну сотую балла.

Тарасова и Морозов стали двукратными чемпионами Европы, защитив завоеванный год назад титул. Ранее российские спортивные пары 13 раз собирали все медали на первенствах континента. В последний раз подобное случилось в 2015 году.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Спорт в мире

Российские пары заняли весь пьедестал на чемпионате Европы по фигурному катанию (2)

Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов защитили...

ФОТО: В Таллине обвалилась крыша футбольного холла (3)

В Таллине обвалилась крыша недавно построенного...

Шарапова пробилась в третий круг Australian Open (4)

Россиянка Мария Шарапова преодолела барьер второго...

Мария Шарапова: "Я не была жертвой сексуального насилия" (1)

Перед матчем второго круга Открытого чемпионата...

Роналдиньо завершил великую карьеру футболиста

Бывший полузащитник "Барселоны" и сборной Бразилии по...

TOP новостей

Те, кто откладывает деньги, теряют их: мало не покажется (80)

Наличные, расчетная карта и вклады все еще остаются...

Созданные Статкявичюсом национальные костюмы везут в детские сады (7)

В Калварию привезли первые созданные известным...

ЛРТ реформирует портал, редактор усматривает угрозы (1)

Руководство литовского радио и телевидения ( ЛРТ )...

Ученые подсчитали, что будет в Литве через 5 лет (185)

Сокращение числа жителей Литвы принимает угрожающие...

Стало больше признаков ухудшения ситуации в Литве (26)

Почти треть жителей Литвы утверждает, что в 2017 году они...