Тарасова и Морозов занимали лишь пятое место после короткой программы, но в произвольной показали лучший результат сезона, получив от судей 151,23 балла. Их итоговая оценка составила 221,60 балла.
Вторыми стали олимпийские чемпионы Сочи-2014 в командных соревнованиях Ксения Столбова и Федор Климов (211,01), третьими — Наталья Забияко и Александр Энберт (210,18). Французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре, которые лидировали после короткой программы, в итоге проиграли бронзовым призерам одну сотую балла.
Тарасова и Морозов стали двукратными чемпионами Европы, защитив завоеванный год назад титул. Ранее российские спортивные пары 13 раз собирали все медали на первенствах континента. В последний раз подобное случилось в 2015 году.
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