"У нас было мало времени. Мы были поставлены в жесткие условия, должны были за короткое время подобрать форму, которая отвечала бы требованиям. Выбрали норвежскую, согласовали ее. Она не символизирует символику нашей страны, на ней нет триколора. Спортсмены уже выступали в этой форме на квалификационных стартах", — отметил первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.
Накануне Международный паралимпийский комитет (IPC) продлил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР), исключающее участие российских атлетов в Паралимпийских играх-2018 в Пхенчхане.
Рабочая группа IPC заявила, что российская сторона по-прежнему должна выполнить пять критериев, необходимых для восстановления в правах. В частности, российские власти должны предоставить доказательства, которые опровегли бы выводы из доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.
В сентябре этого года IPC продлил отстранение ПКР, но при этом разрешил россиянам участвовать в отборочных соревнованиях на Паралимпиаду-2018 в нейтральном статусе в горнолыжном спорте, биатлоне, сноуборде и лыжных гонках.
Окончательное решение о допуске россиян к Паралимпийским играм будет принято в конце января. Зимние Паралимпийские игры 2018 года пройдут в Пхенчхане с 9 по 18 марта.
МОК отобрал у России еще две медали: у Латвии будет серебро в санном спорте (7)
Международный олимпийский комитет (МОК) лишил...
Россия проведет соревнования для отстраненных от Олимпийских игр спортсменов (32)
Министр спорта России Павел Колобков сообщил, что для...
На чемпионате мира по футболу в России болельщикам-геям разрешат целоваться (20)
Болельщики нетрадиционной сексуальной ориентации на...
Российские паралимпийцы выступят в Пхенчхане в норвежской форме (7)
Международный олимпийский комитет примет решение об...
Знарок может пропустить Олимпиаду из-за санкций МОК (1)
Главный тренер СКА и сборной России по хоккею Олег...
TOP новостей
Мрачные прогнозы осуществляются: в Литву посылают меньше денег (173)
Эмигранты, ежегодно отправляющие в Литву более...
Продавцы на ярмарке: покупателей переманивают торговые центры (16)
Организованная в Клайпеде рождественская ярмарка...
Погода в праздники – не такая, как ожидалось (4)
В праздничные выходные потеплеет, и зимняя погода...
Рождественский паровозик будет ездить по другому графику (6)
В этом году в праздничный период много выходных,...