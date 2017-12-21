"У нас было мало времени. Мы были поставлены в жесткие условия, должны были за короткое время подобрать форму, которая отвечала бы требованиям. Выбрали норвежскую, согласовали ее. Она не символизирует символику нашей страны, на ней нет триколора. Спортсмены уже выступали в этой форме на квалификационных стартах", — отметил первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Накануне Международный паралимпийский комитет (IPC) продлил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР), исключающее участие российских атлетов в Паралимпийских играх-2018 в Пхенчхане.

Рабочая группа IPC заявила, что российская сторона по-прежнему должна выполнить пять критериев, необходимых для восстановления в правах. В частности, российские власти должны предоставить доказательства, которые опровегли бы выводы из доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

В сентябре этого года IPC продлил отстранение ПКР, но при этом разрешил россиянам участвовать в отборочных соревнованиях на Паралимпиаду-2018 в нейтральном статусе в горнолыжном спорте, биатлоне, сноуборде и лыжных гонках.

Окончательное решение о допуске россиян к Паралимпийским играм будет принято в конце января. Зимние Паралимпийские игры 2018 года пройдут в Пхенчхане с 9 по 18 марта.