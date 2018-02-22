"Суд в любом случае принял бы решение лишить нас медалей. Но поскольку мы действительно признаем тот факт, что в его допинг-пробе был обнаружен мельдоний, медали, соответственно, отдаем", — заявила пресс-секретарь Федерации керлинга России Валентина Паринова в эфире телеканала "Россия 1".

Как уже сообщалось, на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Крушельницкий и Брызгалова завоевали бронзу в дисциплине дабл-микст. Эта медаль стала для России первой в керлинге за всю историю Игр. Позже в организме Крушельницкого были найдены следы запрещенного вещества — мельдония. Контрольная проба также дала положительный результат на наличие допинга.

Спортивный арбитражный суд (CAS) собирался рассмотреть дело Крушельницкого 22 февраля, но спортсмен отказался от слушаний по своему делу. "Взвесив все за и против, я решил отказаться от проведения слушаний в CAS. Считаю, что в рамках действующих правил это бесполезно и бессмысленно", — приводит ТАСС официальное заявление Крушельницкого.

"Я никогда не нарушал спортивных правил и не употреблял допинг, — отмечает Крушельницкий в заявлении. — Мы пришли к бронзовой олимпийской медали через тяжелый труд и постоянные тренировки. Но я признаю факт формального нарушения действующих антидопинговых правил. Глупо отрицать это, когда наличие в организме запрещенного вещества подтверждается результатами двух допинг-тестов. Пробы были взяты во время Олимпийских игр, и я готов к соответствующему вердикту, который в таких случаях предсказуемо одинаков".

Мельдоний с 2016 года входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопиногового агентства (WADA). За два с лишним года допинг-пробы почти 300 российских спортсменов дали положительный результат на это вещество. Среди них боксер Александр Поветкин и теннисистка Мария Шарапова.