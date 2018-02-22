"Суд в любом случае принял бы решение лишить нас медалей. Но поскольку мы действительно признаем тот факт, что в его допинг-пробе был обнаружен мельдоний, медали, соответственно, отдаем", — заявила пресс-секретарь Федерации керлинга России Валентина Паринова в эфире телеканала "Россия 1".
Как уже сообщалось, на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Крушельницкий и Брызгалова завоевали бронзу в дисциплине дабл-микст. Эта медаль стала для России первой в керлинге за всю историю Игр. Позже в организме Крушельницкого были найдены следы запрещенного вещества — мельдония. Контрольная проба также дала положительный результат на наличие допинга.
Спортивный арбитражный суд (CAS) собирался рассмотреть дело Крушельницкого 22 февраля, но спортсмен отказался от слушаний по своему делу. "Взвесив все за и против, я решил отказаться от проведения слушаний в CAS. Считаю, что в рамках действующих правил это бесполезно и бессмысленно", — приводит ТАСС официальное заявление Крушельницкого.
"Я никогда не нарушал спортивных правил и не употреблял допинг, — отмечает Крушельницкий в заявлении. — Мы пришли к бронзовой олимпийской медали через тяжелый труд и постоянные тренировки. Но я признаю факт формального нарушения действующих антидопинговых правил. Глупо отрицать это, когда наличие в организме запрещенного вещества подтверждается результатами двух допинг-тестов. Пробы были взяты во время Олимпийских игр, и я готов к соответствующему вердикту, который в таких случаях предсказуемо одинаков".
Мельдоний с 2016 года входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопиногового агентства (WADA). За два с лишним года допинг-пробы почти 300 российских спортсменов дали положительный результат на это вещество. Среди них боксер Александр Поветкин и теннисистка Мария Шарапова.
Российские керлингисты Крушельницкий и Брызгалова отказались от завоеванных медалей (25)
Российские керлингисты Александр Крушельницкий и...
Все призеры 12-го дня Олимпиады и медальный зачет: у россиян теперь 13 медалей (8)
21 февраля на Олимпиийских Играх в Пхенчхане было...
Фигурное катание: Загитова побила мировой рекорд в короткой программе, Никитина — 26-я (8)
Российская фигуристка Алина Загитова выиграла...
Все призеры 10-го дня Олимпиады и медальный зачет: первая бронза Латвии (7)
19 февраля на Олимпийских Играх в Пхенчхане были...
Роджер Федерер в 36 лет вновь стал первой ракеткой мира
Швейцарец Роджер Федерер стал победителем турнира в...
TOP новостей
Правящие Литвы готовят новое решение по содровским налогам (9)
Справедливо ли, что один за услугу платит 5 евро, а...
На главной магистрали в Литве стало меньше радаров (3)
Внимательные водители уже заметили, что на основной...
Банк сосчитал, сколько денег жители Литвы тратят на автомобили (2)
В прошлом году жители Литвы выделяли больше средств на...
Получено больше 200 000 заявок на получение "детских" денег
По данным Соцмина в январе-феврале мэрии Литвы...
На рабочем месте работник столкнулся с настоящим адом (8)
Подозрительный порядок выплаты зарплаты, материальная...