Подопечные Олега Знарка переиграли чехов со счетом 3:0.

Шайбы забросили Никита Гусев (27:47), Владислав Гавриков (28:14) и Илья Ковальчук (59:39), который в концовке поразил пустые ворота соперника.

Голкиперу российской команды Василию Кошечкину во второй раз на турнире удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности - он отразил 31 бросок.

Борьбу за олимпийское золото россияне поведут с сильнейшим в паре Канада - Германия, который выявится позднее в пятницу во втором полуфинальном матче.

Последний раз сборная России участвовала в финальном матче Олимпиады на Играх в Нагано в 1998 году. Тогда россияне проиграли команде Чехии и завоевали серебряные награды.

Форвард Илья Ковальчук после победы над чехами отметил закономерность этого результата.

"Было непросто. Во втором периоде забросили две шайбы. Потом выстояли, когда я удалился два раза. Благодарен ребятам. Мастерство, как говорится, не пропьешь. Неважно сколько тебе лет, но самое главное самоотдача. Она сыграла главную роль. Начиная с вратаря, особенно в меньшинстве, вся команда выдала отличный матч", - цитирует ветерана сборной канал "Матч ТВ".

Ковальчук забросил свою 14-ю шайбу на олимпийских турнирах и сравнялся по этому показателю с Вячеславом Старшиновым. В олимпийской гонке отечественных снайперов всех времен лидирует Анатолий Фирсов (20).

Капитан сборной Павел Дацюк отметил надежную игру голкипера Кошечкина.

"В эпизоде со второй шайбой хорошо сыграл защитник, вовремя подключился. Мы очень переживали, важная игра. Чувствовалось напряжение. Кошечкин замечательно сыграл, но теперь все забыли и готовимся к решающей встрече", - сказал он.

Российские хоккеисты будут серьезно настраиваться на любого соперника по финалу, заявил главный тренер Олег Знарок.

"Мы сыграли хорошо, показали свою игру. Немножко нас подавили, сушили игру. Хорошо все, что все хорошо заканчивается. Мы к этому финалу Олимпиады стремились четыре года, - приводит слова наставника ТАСС. - Любой соперник очень важен для нас, и мы серьезно настраиваемся на него".