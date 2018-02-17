Прохоркин открыл счет на 8-й минуте, а на 23-й сделал дубль. Ковальчук в конце второго периода увеличил преимущество россиян, а в начале третьего установил окончательный счет. Вратарь россиян Василий Кошечкин отразил 29 бросков. Для 34-летнего голкипера этот "сухарь" стал первым на Олимпийских играх.

Ковальчук побил рекорд Павла Буре по голам за сборную России на Олимпиадах. На счету Ковальчука теперь 13 заброшенных шайб, у Буре — 11. Правда, Буре провел лишь 12 матчей в рамках олимпийских турниров. Для нападающего питерского СКА матч с американцами стал 26-м на Олимпиадах.

В параллельном матче Словения по буллитам обыграла Словакию — 3:2. Благодаря этому результату команда Олега Знарка заняла первое место в группе В с шестью очками и напрямую вышла в четвертьфинал, миновав стадию первого раунда плей-офф. Второе место заняла Словения, третье — США, словаки — последнее. Соперники россиян набрали по четыре очка.

Примечательно, что матч сборных России и США прошел без традиционных рукопожатий. Оргкомитет Олимпийских игр в Пхенчхане заменил рукопожатия хоккестов на отбивание кулачков из-за случаев заболевания норовирусом.

"Организационный комитет Олимпиады заменил рукопожатие капитанов до игры и послематчевое рукопожатие команд отбиванием кулачков. Забота о гигиене", — сообщила пресс-служба Федерации хоккея России у себя в Twitter.

Ранее сообщалось, что два фристайлиста сборной Швейцарии заболели норовирусом. Этот случай стал первым официально зарегистрированным среди действующих спортсменов на текущей Олимпиаде. Ранее стало известно о 199 случаях заражения норовирусом на Олимпийских играх в Пхенчхане.