Европейские клубы потратили на трансферы 5,6 млрд долларов (76,2% от общей суммы). Пять миллиардов из этой суммы пришлись на пять стран: Англию (1518,7 млн), Испанию (1286,6), Италию (873), Германию (686,2) и Францию (684,2). Россия (285,6) заняла шестое место по этому показателю.
Показатель России оказался одним из худших в мире - отечественные клубы потратили на трансферы 285,6 млн, а заработали 100,4 млн. Общий отрицательный баланс составил 185.1 млн.
FIFA reports show further upward trend in both men’s and women’s transfer markets in 2019— FIFA Media (@fifamedia) January 22, 2020
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Во всем мире только у четырех стран баланс оказался хуже, чем у России - это Англия (- 549,9 млн), Испания (- 373,8 млн), Италия (- 346,2 млн) и Китай (- 289,7 млн). Положительное сальдо у Португалии (384 млн), Бразилии (299 млн), Голландии (273,6 млн), Франции (251,1 млн) и Аргентины (144,7 млн).
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