Олимпийское золото досталось немецким фигуристам Алене Савченко и Бруно Массо. Они побили свой же мировой рекорд в произвольной программе, получив от судей 159,31 балла. По сумме двух программ победители набрали 235,90 балла.

Серебро досталось чемпионам мира из Китая Суй Вэньцзин и Ханю Цун (235,47), бронза - канадцам Меган Дюгамель и Эрику Рэдфорду (230,15).

Тарасова и Морозов катали произвольную программу последними, но, к сожалению, допустили ряд серьезных ошибок и даже падений.

В итоге россияне, которые шли вторыми после короткой программы, набрали за два проката 224,93 балла и остановились в шаге от пьедестала.

"Не справились с нервами, - цитирует ТАСС Владимира Морозова. - Мы не смотрели и никогда не смотрим на конкурентов, мы были готовы. Ко льду замечаний нет. Выброс, на котором ошиблись, был стабильным. Справимся, переживем".

Добавим, что ранее в Пхенчхане Тарасова и Морозов завоевали серебро в командных соревнованиях, выиграв короткую программу спортивных пар.

"У Тарасовой и Морозова был шанс удержаться в тройке, все-таки люди сюда ехали не просто так. Нужно настраиваться на программы, это борьба с собой. Сказался психологический аспект", - такое мнение выразил тренер Андрей Хекало из группы Нины Мозер, где занимаются спортсмены.

В интервью телеканалу "Матч ТВ" Морозов подчеркнул, что пара продолжит выступать - завершать карьеру из-за этой неудачи никто не собирается.

Еще две российские пары - Наталья Забияко/Александр Энберт (212,88) и Кристина Астахова/Алексей Рогонов (194,45) - заняли седьмое и 12-е места в итоговом протоколе.

Забияко и Энберт заявили, что на Олимпийских играх они показали свой максимум. Ранее они также выиграли серебряные медали в командном турнире.

"Ощущения невероятные, спасибо всем-всем-всем. Мы показали свой максимум - то, чему научились за три года. Мы возвращаемся домой с серебром, это здорово, спасибо нашей команде", - сказал Энберт.