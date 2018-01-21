Российские фигуристки одержали двойную победу на чемпионате Европы

В короткой программе 15-летняя Загитова обновила личное достижение (80,27 баллов) и захватила лидерство. Медведева, для корой эти соревнования были первыми после травмы, с результатом 78,57 баллов была второй, а итальянка Каролина Костнер (78,30) — третьей.
В произвольной программе Загитова вновь была немного лучше Медведевой — 157,97 баллов против 154,29. В сумме Алина набрала 238,24 балла и впервые стала чемпионкой Европы. В этом сезоне Загитова выиграла все турниры, в которых принимала участие.
Загитова стала шестой представительницей России, выигравшей европейский титул. Ранее это удавалось Ирине Слуцкой (7 титулов), Марии Бутырской (3), Евгении Медведевой (2), Елизавете Туктамышевой и Юлии Липницкой (по 1).
18-летняя Медведева, которая в 2016-2017 годах по два раза побеждала на мировых и европейских первенствах, теперь осталась с серебряной медалью. Для нее это второе поражение во взрослой карьере.
Предыдущий раз Медведева становилась второй на московском этапе Гран-при в ноябре 2015 года. Тогда она проиграла своей соотечественнице Елена Радионовой.
На третьем месте — Каролина Костнер. Для 30-летней фигуристки это уже 11-я награда на чемпионатах Европы в карьере: она пять раз брала золото (2007, 2008, 2010, 2012, 2013), дважды — серебро (2009, 2011) и четыре раза — бронзу (2006, 2014, 2017, 2018).
Латвийская фигуристка Диана Никитина на московском ЧЕ после короткой программы занимала 36-е место среди 39-ти участниц и не отобралась в произвольную программу.
Чемпионат Европы. Москва
Женщины. Итоговое положение
1. Алина Загитова (Россия) — 238,24
2. Евгения Медведева (Россия) — 232,86
3. Каролина Костнер (Италия) — 204,25
4. Мария Сотскова (Россия) — 200,81
5. Луна Хендрикс (Бельгия) — 176,91
6. Николь Райичова (Словакия) — 171,90…
Произвольная программа
1. Алина Загитова (Россия) — 157,97
2. Евгения Медведева (Россия) — 154,29
3. Мария Сотскова (Россия) — 132,11
4. Каролина Костнер (Италия) — 125,95
5. Луна Хендрикс (Бельгия) — 121,78
6. Николь Райичова (Словакия) — 110,89…
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