Российские фигуристки одержали двойную победу на чемпионате Европы

В короткой программе 15-летняя Загитова обновила личное достижение (80,27 баллов) и захватила лидерство. Медведева, для корой эти соревнования были первыми после травмы, с результатом 78,57 баллов была второй, а итальянка Каролина Костнер (78,30) — третьей.

В произвольной программе Загитова вновь была немного лучше Медведевой — 157,97 баллов против 154,29. В сумме Алина набрала 238,24 балла и впервые стала чемпионкой Европы. В этом сезоне Загитова выиграла все турниры, в которых принимала участие.

Загитова стала шестой представительницей России, выигравшей европейский титул. Ранее это удавалось Ирине Слуцкой (7 титулов), Марии Бутырской (3), Евгении Медведевой (2), Елизавете Туктамышевой и Юлии Липницкой (по 1).

18-летняя Медведева, которая в 2016-2017 годах по два раза побеждала на мировых и европейских первенствах, теперь осталась с серебряной медалью. Для нее это второе поражение во взрослой карьере.

Предыдущий раз Медведева становилась второй на московском этапе Гран-при в ноябре 2015 года. Тогда она проиграла своей соотечественнице Елена Радионовой.

На третьем месте — Каролина Костнер. Для 30-летней фигуристки это уже 11-я награда на чемпионатах Европы в карьере: она пять раз брала золото (2007, 2008, 2010, 2012, 2013), дважды — серебро (2009, 2011) и четыре раза — бронзу (2006, 2014, 2017, 2018).

Латвийская фигуристка Диана Никитина на московском ЧЕ после короткой программы занимала 36-е место среди 39-ти участниц и не отобралась в произвольную программу.

Чемпионат Европы. Москва

Женщины. Итоговое положение

1. Алина Загитова (Россия) — 238,24

2. Евгения Медведева (Россия) — 232,86

3. Каролина Костнер (Италия) — 204,25

4. Мария Сотскова (Россия) — 200,81

5. Луна Хендрикс (Бельгия) — 176,91

6. Николь Райичова (Словакия) — 171,90…

Произвольная программа

1. Алина Загитова (Россия) — 157,97

2. Евгения Медведева (Россия) — 154,29

3. Мария Сотскова (Россия) — 132,11

4. Каролина Костнер (Италия) — 125,95

5. Луна Хендрикс (Бельгия) — 121,78

6. Николь Райичова (Словакия) — 110,89…