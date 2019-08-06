Российские чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу погибли во время шторма в Крыму

Ими оказались чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Жагупова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.
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Федерация кикбоксинга России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Элины Гисмеевой (вице-чемпионка мира по кикбоксингу) и Фатимы Жагуповой (чемпионка мира по кикбоксингу). Трагедия произошла вечером 4 августа, две спортсменки по завершению сборов (3 августа состоялась завершающая тренировка), решили провести свободное время на территории яхт-клуба перед вылетом домой. Девушки пошли купаться в штормовое море, сегодня утром их тела были найдены. Федерация кикбоксинга России выражает искренние соболезнования и оказывает помощь родным и близким погибших. #скорбим #помним
По словам очевидцев, одна из девушек прыгнула с каменного пирса в волну и ударилась. Вторая прыгнула, чтобы спасти ее.
На место трагедии прибыли спасатели, которым удалось вытащить из воды тело одной из девушек. Признаков жизни она уже не подавала. Вторую спортсменку сразу обнаружить не удалось, ее нашли на следующее утро.
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