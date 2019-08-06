Российская теннисистка Шарапова вылетела в первом же круге турнира в Торонто

В первом раунде соревнований она упустила победу над представительницей Эстонии Анетт Контавейт. Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:4 в пользу эстонки, занимающей 19-е место в мировой табели о рангах.

Соперницы провели на корте 2 часа 41 минуту. За это время 32-летняя Мария трижды брала подачу соперницы, совершила семь эйсов и восемь двойных ошибок. 23-летняя Анетт сделала четыре брейка и один эйс, шесть раз ошибившись при подаче.



В настоящее время Шарапова занимает скромное 82-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и на турнир в Торонто она получила специальное приглашение - wild card.

Во второй круга турнира в Торонто с призовым фондом 2,8 млн долларов пробилась россиянка Светлана Кузнецова, успешно решившая свои проблемы с североамериканскими визами.