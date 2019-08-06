Россиянка Мария Шарапова не смогла преодолеть барьер первого круга теннисного турнира под названием Rogers Cup, стартовавшего на этой неделе в канадском Торонто.
© AFP/Scanpix

В первом раунде соревнований она упустила победу над представительницей Эстонии Анетт Контавейт. Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:4 в пользу эстонки, занимающей 19-е место в мировой табели о рангах.

Соперницы провели на корте 2 часа 41 минуту. За это время 32-летняя Мария трижды брала подачу соперницы, совершила семь эйсов и восемь двойных ошибок. 23-летняя Анетт сделала четыре брейка и один эйс, шесть раз ошибившись при подаче.


В настоящее время Шарапова занимает скромное 82-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и на турнир в Торонто она получила специальное приглашение - wild card.

Во второй круга турнира в Торонто с призовым фондом 2,8 млн долларов пробилась россиянка Светлана Кузнецова, успешно решившая свои проблемы с североамериканскими визами.

NEWSru.com
Статьи по теме:

Шарапова проиграла Мугурусе битву чемпионок "Ролан Гаррос"

На проходящем в Париже "Ролан Гаррос" российская...

Спорт в мире

Российская теннисистка Шарапова вылетела в первом же круге турнира в Торонто

Россиянка Мария Шарапова не смогла преодолеть барьер...

Российские чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу погибли во время шторма в Крыму

Федерация кикбоксинга России сообщила, что во время...

"МЮ" сделал рекордное приобретение в истории

"Манчестер Юнайтед" объявил о покупке защитника...

Роналду рассказал, кем бы он стал, если бы не футбол

Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду в...

Мик Шумахер впервые победил в гонке "Формулы-2"

Немецкий гонщик Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона...

TOP новостей

За уличные туалеты в Литве будут штрафовать, времени остается все меньше (2)

Литва до 2022 года намерена осуществить директиву о...

Литва требует непризнания российских паспортов жителей Донбасса в ЕС (110)

Литовские дипломаты стремятся к тому, чтобы российские...

В столице Литвы не хватает учителей, классы переполнены (5)

Лето еще не закончилось, а ситуация в сфере...

В Вильнюсе снята памятная доска поэту Вальсюнене (41)

В Вильнюсе во вторник утром была снята памятная доска...

Вильнюсский муниципалитет вернул вывезенные вещи в дом Зуокасов (6)

Вывезенные из дома Зуокасов 31 июля вещи, принадлежащие...