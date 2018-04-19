Мадридский "Реал" благодаря очередному голу Криштиану Роналду сумел уйти от поражения в домашнем матче 33-го тура чемпионата Испании против "Атлетика" из Бильбао. Его удар пяткой принес команде ничью - 1:1.
Cristiano Ronaldo
© AFP / Scanpix

На результативный выпад форварда басков Иньяки Вильямса в начале матча Роналду ответил в конце второго тайма, переправив мяч в ворота пяткой после удара Луки Модрича.

Таким образом, португалец продлил свою голевую серию до 12 матчей во всех турнирах, в которых он наколотил уже 22 мяча. Последний раз он уходил с поля без гола во встрече против "Леванте", которая прошла 2 февраля.

Ранее в своей карьере лидер "Реала" отмечался подобной серией лишь однажды: в сезоне 2014/15 он также забивал в 12 играх подряд.

За пять туров до конца чемпионата "Реал" занимает третье место (68 очков) в турнирной таблице и отстает от "Барселоны" (83) на 15 баллов.

Добавим, что Криштиану также отличился в каждой из игр Лиги чемпионов-2017/18, в полуфинале которой "Реал" сыграет с "Баварией".

NEWSru.com
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