На результативный выпад форварда басков Иньяки Вильямса в начале матча Роналду ответил в конце второго тайма, переправив мяч в ворота пяткой после удара Луки Модрича.
Таким образом, португалец продлил свою голевую серию до 12 матчей во всех турнирах, в которых он наколотил уже 22 мяча. Последний раз он уходил с поля без гола во встрече против "Леванте", которая прошла 2 февраля.
Ранее в своей карьере лидер "Реала" отмечался подобной серией лишь однажды: в сезоне 2014/15 он также забивал в 12 играх подряд.
За пять туров до конца чемпионата "Реал" занимает третье место (68 очков) в турнирной таблице и отстает от "Барселоны" (83) на 15 баллов.
Добавим, что Криштиану также отличился в каждой из игр Лиги чемпионов-2017/18, в полуфинале которой "Реал" сыграет с "Баварией".
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