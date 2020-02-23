Роналду провел свой 1000-й матч в карьере. Из них он 438 сыграл за испанский "Реал", 292 - за английский "Манчестер Юнайтед", 164 - за сборную Португалии, 73 - за "Ювентус", 30 - за португальский "Спортинг" и 3 - за олимпийскую сборную Португалии.
Кроме того, Роналду продлил свою результативную серию в чемпионате Италии до 11 матчей. В истории турнира только два футболиста достигали подобного результата - Габриэль Батистута и Фабио Квальярелла.
В турнирной таблице "Ювентус" (60) продолжает занимать первое место, опережая на четыре очка идущий вторым и имеющий игру в запасе "Лацио" (56).
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