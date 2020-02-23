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Туринский "Ювентус" победил СПАЛ со счетом 2:1 в гостевом матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу. В составе туринского клуба забитыми мячами отметились Криштиану Роналду (39') и Аарон Рэмзи (60'), у хозяев поля с пенальти отличился Андреа Петанья (69').
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo
© Reuters / Scanpix

Роналду провел свой 1000-й матч в карьере. Из них он 438 сыграл за испанский "Реал", 292 - за английский "Манчестер Юнайтед", 164 - за сборную Португалии, 73 - за "Ювентус", 30 - за португальский "Спортинг" и 3 - за олимпийскую сборную Португалии.

Кроме того, Роналду продлил свою результативную серию в чемпионате Италии до 11 матчей. В истории турнира только два футболиста достигали подобного результата - Габриэль Батистута и Фабио Квальярелла.

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В турнирной таблице "Ювентус" (60) продолжает занимать первое место, опережая на четыре очка идущий вторым и имеющий игру в запасе "Лацио" (56).

NEWSru.com
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