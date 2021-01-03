Португальский футболист, нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду первым в мире достиг показателя в четверть миллиарда подписчиков в соцсети Instagram. Это произошло в субботу, 2 января.
По числу подписчиков он уступает только официальному аккаунту самой соцсети, на который подписаны 383 млн пользователей.
Роналду стал первым футболистом-миллиардером
В июне 2020 года Криштиану Роналду стал первым миллиардером из числа футболистов. По данным журнала Forbes, Роналду за 17-летнюю игровую карьеру заработал в различных клубах 650 млн долларов. Остальную часть дохода португальского спортсмена составили поступления от рекламных договоров. По нынешнему контракту с "Ювентусом" 35-летний Роналду должен заработать в общей сложности 765 млн долларов.
Криштиану Роналду, который также выступал за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед" и "Реал", становился чемпионом в трех странах и пять раз - обладателем "Золотого мяча". Он пять раз выигрывал Лигу чемпионов: один раз - в составе "Манчестер Юнайтед" и еще четыре - вместе с мадридским "Реалом". Со сборной Португалии Роналду побеждал на чемпионате Европы и в Лиге наций.
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