Роналду о 700-м голе: "Я не ищу рекорды, они сами находят меня"

«Не каждый способен на такое. Спасибо моим товарищам по команде и тренерам, которые помогли мне стать тем, кем я есть. Разочарован, что мы не победили, но горжусь командой.

Не знаю, сколько у меня рекордов. Нужно наслаждаться моментом и поблагодарить тех, кто помог мне достичь такого впечатляющей отметки.

Рекорды получаются сами собой. Я их не ищу, они сами находят меня. Все происходит естественно, без навязчивой идеи», — сказал Роналду.