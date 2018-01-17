"Он закончил. Все, конец. Возможно, мы проведем большое мероприятие в августе, после ЧМ-2018. Организуем события в Бразилии, Европе и Азии. Ну и, конечно же, матч с участием сборной Бразилии", — цитирует Ассиша Globo Esporte.
Роналдиньо, которому в марте исполнится 38 лет, в 2005 году стал обладателем "Золотого мяча" как лучший футболист мира. Также он дважды признавался лучшим игроком года по версии ФИФА.
В последний раз он появлялся на поле в официальном матче в сентябре 2015 года в составе "Флуминенсе". В 2016 году он выступал в чемпионате Индии по мини-футболу.
Помимо "Барселоны", бразилец успел поиграть в "Милане", ПСЖ, "Гремио", "Фламенго", "Атлетико Минейро" и "Керетаро". Он является двукратным чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов в составе "Барселоны", а также чемпионом Италии в составе "Милана".
В 2002 году Роналдиньо выиграл чемпионат мира со сборной Бразилии, в 2005-м — Кубок конфедераций, а в 1999-м — Кубок Америки.
Мария Шарапова: "Я не была жертвой сексуального насилия"
Перед матчем второго круга Открытого чемпионата...
Роналдиньо завершил великую карьеру футболиста
Бывший полузащитник "Барселоны" и сборной Бразилии по...
Бо выиграл масс-старт, Фуркад стал мировым рекордсменом
Норвежский биатлонист Йоханнес Бо выиграл масс-старт...
В клубе КХЛ уволили третьего главного тренера за один сезон
В клубе Континентальной хоккейной лиги "Адмирал"...
TOP новостей
Подсчитайте, какая пенсия вас ждет по новому порядку (101)
С 1 января в Литве вступили в силу поправки к закону о...
Правительство предлагает на треть увеличить зарплаты сотрудникам разведки (24)
Правительство Литвы в среду предложило почти на треть...
Прогнозируют молочный кризис: как изменятся цены (204)
После того как сильно упали цены на молочное сырье,...
Осторожно, в чековой лотерее принять участие предлагает не только ГНИ
У чековой лотереи, которую организует Государственная...
За годы независимости в Литве с собой покончили 35 000 человек (88)
С момента восстановления независимости Литвы до 2016...