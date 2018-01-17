Роналдиньо завершил великую карьеру футболиста

"Он закончил. Все, конец. Возможно, мы проведем большое мероприятие в августе, после ЧМ-2018. Организуем события в Бразилии, Европе и Азии. Ну и, конечно же, матч с участием сборной Бразилии", — цитирует Ассиша Globo Esporte.

Роналдиньо, которому в марте исполнится 38 лет, в 2005 году стал обладателем "Золотого мяча" как лучший футболист мира. Также он дважды признавался лучшим игроком года по версии ФИФА.

В последний раз он появлялся на поле в официальном матче в сентябре 2015 года в составе "Флуминенсе". В 2016 году он выступал в чемпионате Индии по мини-футболу.

Помимо "Барселоны", бразилец успел поиграть в "Милане", ПСЖ, "Гремио", "Фламенго", "Атлетико Минейро" и "Керетаро". Он является двукратным чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов в составе "Барселоны", а также чемпионом Италии в составе "Милана".

В 2002 году Роналдиньо выиграл чемпионат мира со сборной Бразилии, в 2005-м — Кубок конфедераций, а в 1999-м — Кубок Америки.