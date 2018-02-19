Роджер Федерер в 36 лет вновь стал первой ракеткой мира

В январе Федерер стал победителем Открытого чемпионата Австралии и вплотную подобрался в рейтинге к лидеру — испанцу Рафаэлю Надалю. Чтобы спустя 5 лет вернуть себе звание первой ракетки мира, швейцарскому теннисисту требовалось дойти до полуфинала турнира в Роттердаме серии ATP World Tour 500 (крытые корты, хард). И Роджер с этой задачей успешно справился.

В четвертьфинале Федерер обыграл голландца Робина Хаасе (4:6, 6:1, 6:1), в полуфинале — итальянца Андреаса Сеппи (6:3, 7:6), а в финале за 55 минут разобрался с пятой ракеткой мира болгарином Григором Димитровым (6:2, 6:2). Счет личных встреч Федерера и Димитрова стал 7-0 в пользу Роджера.

36-летний швейцарец выиграл рекордный 20-й титул категории ATP 500, обойдя по этому показателю Рафаэля Надаля. Всего на счету швейцарца теперь 97 титулов ATP.

Победная серия Федерера достигла 12 матчей, причем после поражения от Хуана Мартина дель Потро в четвертьфинале US Open-2017 швейцарец выиграл 25 из 26 проведенных матчей (проиграл только Давиду Гоффену в полуфинале итогового турнира).

В новом рейтинге АТР швейцарский теннисист обошел Надаля (10 105 очков против 9760) и спустя 5,5 лет вновь вернулся на верхнюю строку. 20-кратный чемпион "Шлемов" возглавил мировой рейтинг в 2004 году и в общей сложности продержался на первом месте 302 недели (237 недель подряд). В последний раз Роджер был на вершине осенью 2012 года, после чего более пяти не был на вершине. Теперь он начал свою 303-ю неделю в качестве первой ракетки мира.

Вернушись на первое место в рейтинге, Федерер переписал сразу три исторических рекорда в теннисе. Во-первых, в возрасте 36 лет он стал самым возрастным №1 в истории мужского тенниса — до него рекорд принадлежал 33-летнему американцу Андре Агасси (2003 год). Во-вторных, Федерера не было на первой строчке 5 лет и 106 дней — никто не возвращался на вершину рейтинга после такого перерыва. В-третьих, между первым и последним заходом Федерера на первое место прошли рекордные 14 лет.

Роджер гарантировал себе как минимум четыре недели в качестве первой ракетки мира — до 18 марта, окончания турнира в Индиан-Уэллсе, где ему предстоит защищать титул. Таким образом, швейцарец доведет общее количество недель на вершине рейтинга до рекордных 306. Вторым по этому показателю идет Пит Сампрас (286), а из действующих теннисистов — Новак Джокович (223).

Первая ракетка Латвии 29-летний Эрнест Гулбис за неделю потерял четыре позиции и теперь стоит 199-м в мире. Мартиньш Поджус находится на 575-й строке, Микелис Либиетис — на 1142-й.

В женском рейтинге WTA датчанка Каролин Возняцки сохранила лидерство. Чемпионка AusOpеn-2018 дошла до полуфинала турнира категории "Премьер" в Дохе, где уступила чешке Петре Квитовой, тогда как ее конкурентка румынка Симона Халеп снялась перед полуфиналом. Сейчас перевес Возняцки над Халеп составляет всего 45 очков.

В финале турнира в Дохе Квитова обыграла испанку Гарбинье Мугурусу (3:6, 6:3, 6:4), выиграла 22-й титул и второй подряд (ранее — в Санкт-Петербурге) и спустя почти два года вернулась в Топ-10. Победная серия чешки достигла 13 матчей. 14 месяцев назад экс-вторая ракетека мира перенесла тяжелое ножевое ранение рабочей левой руки, а нынешний сезон двукратная чемпионка "Уимблдона" начинала 29-й.

Латвийская звезда тенниса Алена Остапенко на турнире в Дохе выбыла после второго круга (поражение от румынки Бузарнеску), но сохранила за собой рекордное в карьере шестое место. Анастасия Севастова в Катаре дошла до третьего круга и сейчас стоит 16-й (минус одна позиция).

В парном разряде на турнире в Дохе 20-летняя Остапенко вместе с канадкой Габриэлой Дабровски стала чемпионкой и поднялась в рейтинге на 32-е место (повторение личного рекорда).

Третья ракетка Латвии Диана Марцинкевич занимает в рейтинге 276-е место (минус 4 позиции), 17-летняя Висмане — 873-е.

Рейтинг ATP на 19 февраля

1 (2) Роджер Федерер (Швейцария) — 10 105 очков

2 (1) Рафаэль Надаль (Испания) — 9760

3 (3) Марин Чилич (Хорватия) — 4960

4 (5) Григор Димитров (Болгария) — 4635

5 (4) Александр Зверев (Германия) — 4450

6 (6) Доминик Тим (Австрия) — 4220

7 (7) Давид Гоффен (Бельгия) — 3280

8 (8) Джек Сок (США) — 2880

9 (11) Кевин Андерсон (ЮАР) — 2825

10 (9) Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 2815

…199 (195) Эрнест Гулбис (Латвия) — 268

Рейтинг WTA на 19 февраля

1 (1) Каролин Возняцки (Дания) — 8010 очков

2 (2) Симона Халеп (Румыния) — 7965

3 (4) Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6175

4 (3) Элина Свитолина (Украина) — 5910

5 (5) Каролина Плишкова (Чехия) — 5080

6 (6) Алена Остапенко (Латвия) — 5000

7 (7) Каролин Гарсия (Франция) — 4625

8 (8) Винус Уильямс (США) — 4277

9 (9) Ангелик Кербер (Германия) — 3220

10 (21) Петра Квитова (Чехия) — 3086

…16 (15) Анастасия Севастова (Латвия) — 2585