Немецкий журналист Хайо Зеппельт представил на телеканале ARD трейлер нового фильма о допинге в российском спорте с показаниями Григория Родченкова. На этот раз химик заявил, что действовал не только по приказам тогдашнего министра спорта России Виталия Мутко, но и президента страны — Владимира Путина.

"Все приказы шли от Путина. Только он мог ставить перед ФСБ такие задачи. Путин знал о допинговой программе в России, а Мутко, который перед ним отчитывался, говорил, что президент знает обо мне", — заявил Родченков за кадром нового трейлера.

Документальный фильм Зеппельта "Секретный случай допинг — олимпийский заговор" выйдет в эфир на этой неделе.

Родченков руководил Московской антидопинговой лабораторией, но после обвинений WADA в сокрытии применения россиянами запрещенных препаратов подал в отставку. В январе 2016 года он переехал в США и рассказал журналистам, что допинг на Олимпиаде-2014 в Сочи был частью государственной программы, которая осуществлялась при поддержке ФСБ.

На основе показаний Родченкова сотрудник WADA Ричард Макларен написал доклад о допинге в российском спорте. После публикации документа Международный олимпийский комитет (МОК) создал две комиссии во главе с Денисом Освальдом и Самуэлем Шмидом и начал расследование. Первая комиссия анализировала допинг-пробы российских спортсменов, взятые на Олимпийских играх в Сочи, а вторая занималась проверкой информации о вмешательстве спецслужб в российскую антидопинговую систему.

Напомним, 5 декабря МОК наложил санкции на Олимпийский комитет России, в результате чего сборная России не будет представлена на Играх-2018 — спортсмены этой страны выступят под олимпийским флагом в статусе "олимпийский атлет из России" и без использования национальной символики.

Также МОК не пригласил на Олимпиаду ряд ведущих российских спортсменов, среди которых биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, мастер шорт-трека Виктор Ан, конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков, фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин, а также несколько хоккеистов. При этом данные спортсмены не фигурировали в допинговых расследованиях.

Ранее сообщалось, что МОК зарегистрировал 169 спортсменов из России для участия в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры в Южной Корее пройдут с 9 по 25 февраля. Спортсмены разыграют 102 комплекта наград в 15 видах спорта.