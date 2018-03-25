Родченков пришел на встречу с сенаторами Бэном Кардином и Кори Гарднером в маске, чтобы скрыть свою личность.
На встрече обсуждались вопросы "угроз для США со стороны России, коррупции в международном спорте и меры, которые США может предпринять для решения этих проблем".
"История Родченкова в очередной раз показывает нам, что Кремль пренебрегает международными законами и стандартами. Родченкову приходиться до сих пор бояться за свою жизнь. Даже на встрече с нами он был в лыжной маске, чтобы скрыть свою внешность. Учитывая отравление Сергея Скрипаля в Англии, этот шаг со стороны Григория вполне оправдан. Я очень впечатлен храбростью этого человека", — сказал Гарднер.
Показания бежавшего в США Родченкова в 2016 году послужили катализатором для самого громкого скандала в истории олимпийского движения. После его рассказа о массовой подмене допинг-проб в Сочи-2014 сборную России отстранили от участия в Олимпиаде 2018 года, позволив выступить там только "чистым" и нейтральным отечественным атлетам.
Родченков стал одним из главных информаторов WADA, которое расследовало громкий допинговый скандал в российском спорте. Он руководил антидопинговой лабораторией с 2006-го по 2015 год, а в январе 2016-го бежал в США, опасаясь за свою жизнь.
За океаном ученый обвинил Россию в реализации государственной системы поддержки применения допинга и заявил о махинациях на Олимпийских играх в Сочи, в которых, по его словам, принимал непосредственное участие. Родченков рассказал, как снабжал российских олимпийцев перед выступлением в Сочи мощным допинговым коктейлем собственного изобретения, а анализы спортсменов позднее якобы подменяли сотрудники ФСБ через дыру в стене его лаборатории.
В 2017 году Мосгорсуд признал законным заочный арест Родченкова, которому в России грозит до 10 лет по обвинению в злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. По данным СК РФ, он давал спортсменам допинг под видом витаминов, а те якобы не знали, какие именно препараты принимают.
В феврале этого года Интерпол отказал России в ее запросе на объявление в международный розыск Родченкова, увидев в этом деле политическую подоплеку.
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