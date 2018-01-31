Родченков стал главным героем нового документального фильма Зеппельта о допинге в российском спорте. Картина с откровениями ученого была показана на телеканале ARD. "Менталитет в России остался прежним. Это менталитет обмана и отрицания. "Россия сделала большой шаг вперед" — это просто оправдание, — сказал Родченков. — На самом деле спортсмены не понесли наказаний. Они остались при своих машинах и квартирах, у них по-прежнему хорошая жизнь. Им отливают новые, поддельные медали, и они спокойно хранят их у себя дома. Ничего не изменилось. Россия остается допинговой страной".

Показ фильма "Секретный случай допинг — олимпийский заговор" предварял скандальный анонс непосредственного вмешательства президента России Владимира Путина в государственную допинговую программу. "Разумеется, все приказы шли сверху. Только Путин мог ставить перед ФСБ такие задачи. Он знал о допинговой программе в России, а [Виталий] Мутко, который перед ним отчитывался, говорил, что президент знает обо мне", — заявил Родченков.

В фильме показано, как Зеппельт разговаривает с Родченковым по телефону. Сам Родченков ни разу не появился в кадре. Беглый ученый всерьез опасается за свою жизнь, несмотря на предоставленную США программу защиты свидетелей. В декабре прошлого года химик поменял место жительства с целью личной безопасности.

"Я радуюсь каждому новому дню, радуюсь тому, что могу заниматься любимыми вещами, — заявил Родченков в фильме. — Но как я могу оценивать свою безопасность, если рядом со мной в любой момент может оказаться профессиональный киллер?"

Родченков руководил Московской антидопинговой лабораторией, но после обвинений WADA в сокрытии применения россиянами запрещенных препаратов подал в отставку. В январе 2016 года он переехал в США и рассказал журналистам, что допинг на Олимпиаде-2014 в Сочи был частью государственной программы, которая осуществлялась при поддержке ФСБ.

На основе показаний Родченкова сотрудник WADA Ричард Макларен написал доклад о допинге в российском спорте. После публикации документа Международный олимпийский комитет (МОК) создал две комиссии во главе с Денисом Освальдом и Самуэлем Шмидом и начал расследование. Первая комиссия анализировала допинг-пробы российских спортсменов, взятые на Олимпийских играх в Сочи, а вторая занималась проверкой информации о вмешательстве спецслужб в российскую антидопинговую систему.

Напомним, 5 декабря 2017 года МОК наложил санкции на Олимпийский комитет России, в результате чего сборная России не будет представлена на Играх-2018 — спортсмены этой страны выступят под олимпийским флагом в статусе "олимпийский атлет из России" и без использования национальной символики.

Также МОК не пригласил на Олимпиаду ряд ведущих российских спортсменов, среди которых биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, мастер шорт-трека Виктор Ан, конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков, фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин, а также несколько хоккеистов. При этом данные спортсмены не фигурировали в допинговых расследованиях.

Ранее сообщалось, что МОК зарегистрировал 169 спортсменов из России для участия в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры в Южной Корее пройдут с 9 по 25 февраля. Спортсмены разыграют 102 комплекта наград в 15 видах спорта.