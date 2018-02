По его словам, допинг на сегодняшний день используют спортсмены более 20 стран. При этом в каждой команде 10-15 процентов спортсменов являются мошенниками по своей природе и они неисправимы. Поэтому Олимпийские игры в принципе не могут быть чистыми.

"Сколько стран используют допинг? Более 20 — без сомнения. Сам я сожалею, что создал эту порочную систему. Сейчас она прекрасно работает", — полагает Родченков.

"Вы можете поверить, но на самом деле это кроется в человеческой природе и не имеет никакого отношения к спорту. Есть 10 или 15 процентов людей, которые являются неисправимыми мошенниками по своей природе. Вы ничего не можете с этим поделать. Они просто неисправимы",

— добавил ученый.

Grigory Rodchenkov was once the mind behind Russia's elaborate doping program that helped them cheat in the Olympics. Now he's talking about it, and he fears for his life. https://t.co/FhEWfnImio— 60 Minutes (@60Minutes) February 12, 2018