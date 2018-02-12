По его словам, допинг на сегодняшний день используют спортсмены более 20 стран. При этом в каждой команде 10-15 процентов спортсменов являются мошенниками по своей природе и они неисправимы. Поэтому Олимпийские игры в принципе не могут быть чистыми.

"Сколько стран используют допинг? Более 20 — без сомнения. Сам я сожалею, что создал эту порочную систему. Сейчас она прекрасно работает", — полагает Родченков.

"Вы можете поверить, но на самом деле это кроется в человеческой природе и не имеет никакого отношения к спорту. Есть 10 или 15 процентов людей, которые являются неисправимыми мошенниками по своей природе. Вы ничего не можете с этим поделать. Они просто неисправимы",

— добавил ученый.

Grigory Rodchenkov was once the mind behind Russia's elaborate doping program that helped them cheat in the Olympics. Now he's talking about it, and he fears for his life. https://t.co/FhEWfnImio— 60 Minutes (@60Minutes) February 12, 2018

В интервью Скотту Пелли Родченков в очередной раз рассказал о схеме подмены допинг-проб, реализованной хозяевами на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи. Он прокомментировал план своей "неприступной" лаборатории, одна из стен которой была оборудована неприметным отверстием для подмены проб.

Своим подельником химик назвал разведчика Евгения Блохина, который ночью в личине водопроводчика передавал ему пробы через эту дыру. Сами контейнеры, по словам главы лаборатории, научились вскрывать неизвестные ему "гении из ФСБ".

In Sochi, Rodchenkov says he was helped by the Russian intelligence service, the FSB. An agent posing as a plumber would help open “tamper-proof” bottles and replace dirty urine with clean urine frozen before the Games. pic.twitter.com/9N0MZe3Vs3— 60 Minutes (@60Minutes) February 12, 2018

Родченков также указал, что пять из 13 золотых медалей Сочи-2014 были завоеваны российским спортсменами при помощи разработанного им допингового коктейля. Его применяли в биатлоне, лыжных гонках, бобслее и скелетоне. Однако благодаря его деятельности ни один из атлетов тогда не был пойман.

Ученый в очередной раз выразил уверенность, что о мошеннической схеме подмены проб было известно министру спорта страны Виталию Мутко и президенту РФ Владимиру Путину, который теперь пытается заставить его замолчать.

По словам Родченкова, люди, которые мешают Путину, часто умирают при таинственных обстоятельствах, даже на американской земле. Поэтому он "ждет своей пули" и постоянно вынужден принимать меры для конспирации.

Как выглядит сейчас бывший глава московской антидопинговой лаборатори — неизвестно. За гримом, который наложили на него для съемок в CBS, разглядеть настоящее лицо информатора невозможно, подчеркивает телеканал, замечая однако, что внешность Родченкова уже не такая, какой она была прежде.