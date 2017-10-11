Полузащитник мюнхенской "Баварии" Арьен Роббен объявил о завершении карьеры в сборной Нидерландов по итогам отборочного цикла ЧМ-2018. "Пора прощаться", — сказал он.
Arjenas Robbenas
© Reuters / Scanpix

Накануне Роббен сделал дубль в отборочном матче со Швецией, но домашняя победа со счетом 2:0 не принесла оранжевым желаемого результата — команда заняла лишь третье место в группе А вслед за Францией и Швецией и не попала на чемпионат мира-2018.

"Я давно подумывал об уходе из сборной, но хотел завершить отборочный турнир. В моей карьере было много красивых моментов. Пришло время прощаться", — сказал Роббен.

Роббен дебютировал за сборную в 2003 году. На счету 33-летнего вингера 37 голов в 96 матчах за национальную команду. С этим результатом он делит четвертое место с Деннисом Бергкампом в списке лучших бомбардиров Голландии за всю историю.

Роббен — бронзовый призер ЕВРО-2004 и ЧМ-2014, а также серебряный призер ЧМ-2010 в составе сборной Нидерландов.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Спорт в мире

Роббен объявил об уходе из сборной Нидерландов

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Арьен Роббен объявил...

НХЛ: "Лас-Вегас" переписал историю, Кросби и Малкин побывали в гостях у Трампа

Пока "Лас-Вегас" переписывал историю НХЛ в первом...

ВИДЕО: Сумасшедший хет-трик Месси вывел Аргентину на ЧМ-2018 (2)

Лионель Месси забил три мяча, а сборная Аргентины...

Россия увидит Роналду и Гризманна: Португалия и Франция пробились на ЧМ-2018 (1)

Сборные Португалии и Франции получили прямую путевку...

ВИДЕО: Сборная России в Казани сыграла вничью со сборной Ирана

Сборная России по футболу провела очередной...

TOP новостей

Правительство утвердило повышение минимальной зарплаты до 400 евро (77)

Минимальная месячная зарплата (ММЗ) в Литве со...

Президент о штрафе: цель Литвы - уменьшить финансовый и репутационный урон (70)

После того, как Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала на 28 млн....

Экономист рассказал, сколько будут длиться "тучные годы" в Литве (97)

"Кризиса не будет", – заявил Мортен Хансен, заведующий...

Министр финансов Литвы: повышение табачного акциза - ради здоровья общества (22)

Предложение правительства Литвы продолжить в...

Рост потока авиапассажиров в Литве - один из наиболее заметных в ЕС (19)

Рост потока авиапассажиров в Литве в прошлом году был...