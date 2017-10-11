Роббен объявил об уходе из сборной Нидерландов

Накануне Роббен сделал дубль в отборочном матче со Швецией, но домашняя победа со счетом 2:0 не принесла оранжевым желаемого результата — команда заняла лишь третье место в группе А вслед за Францией и Швецией и не попала на чемпионат мира-2018.
"Я давно подумывал об уходе из сборной, но хотел завершить отборочный турнир. В моей карьере было много красивых моментов. Пришло время прощаться", — сказал Роббен.
Роббен дебютировал за сборную в 2003 году. На счету 33-летнего вингера 37 голов в 96 матчах за национальную команду. С этим результатом он делит четвертое место с Деннисом Бергкампом в списке лучших бомбардиров Голландии за всю историю.
Роббен — бронзовый призер ЕВРО-2004 и ЧМ-2014, а также серебряный призер ЧМ-2010 в составе сборной Нидерландов.
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