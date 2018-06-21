Рикошет помог Испании обыграть Иран, а Роналду 85-м голом обновил рекорд Пушкаша

В первом туре испанцы и португальцы в очном поединке выдали результативную ничью (3:3), а лидерство захватили иранцы благодаря победе на последних минутах над марокканцами (1:0).
В Казани иранцев ждал экзамен в лице Испании. Чемпионы мир-2010, даже несмотря на смену тренера за два дня до начала турнира, остаются грозной силой и одним из фаворитов первенства. Игра сразу пошла под диктовку испанцев, но соперник грамотно и самоотверженно оборонялся. Первый реальный голевой момент европейцы создали лишь на 30-й минуте. Диего Коста выиграл верховое единоборство на краю вратарской и скинул в центр, где Сильва с полуразворота пробил "ножницами" — выше ворот. На исходе тайма Сильва пробивал с линии штрафной — мяч срезался с ноги и полетел мимо.
С начала второго тайма испанские футболисты повели атаки с удвоенной энергией. Вратарь иранцев Бейнарвард потащил обводящий удар из-за пределов штрафной и сам же на долю секунды опередил спешившего на добивание Косту. А следом Иско с 13 метров пробил над перекладиной. Иранцы не остались в долгу и тоже соорудили опасный момент. После дальнего заброса из аута Ансарифад хлестко пробил из пределов штрафной — мяч вонзился в сетку с внешней стороны.
Единственный гол был забит на 54-й минуте. Иньеста сделал передачу вразрез на Косту, тот пытался обвести защитника иранцев, потерял мяч, который рикошетом от соперника попал в ногу Диего и залетел в левый угол — вратарь был бессилен выручить (1:0). Для Косты это третий гол на турнире.
После пропущенного гола иранцы пошли вперед в попытке отыграться. И в ряде эпизодов были близки к этому. После одного из навеса Тареми пробил головой рядом со штангой. На 61-й минуте Иран заработал штрафной, и после его розыгрыша мяч заметался по штрафной, а Эззотоллахи протолкнул его в сетку. Иранские футболисты и зрители даже успели отпразновать гол, однако он был отменен: видеопросмотр показал, что Эззотоллахи был в офсайде.
На 70-й минуте Пике с полуметра пытался протолкнуть мяч за линию ворот, но защитник Резаяне распластался на "ленточке" и вместе с еще двумя партнерами и вратарем не позволил сопернику увеличить перевес. Последний шанс сравнять счет Иран упустил на 82-й минуте. Амири слева вошел в штрафную, прокинул мяч между ног Пике и мягко навесил — Тареми высоко выпрыгнул, но в борьбе пробил головой выше ворот.
Посмотреть эту игру на "Казань-Арену" пришли 42 718 зрителей — рекорд посещаемости стадиона. Ранее лучший результат арены был установлен на матче сборных России и Мексики на Кубке Конфедераций. Тогда встречу посетили 41 585 человек. Во время чемпионата мира в России стадион вмещает 42 873 зрителя. Проектная вместимость — 45 379 человек.
А другой матч состоялся в московских "Лужниках". Марокканцы создали больше моментов, чем португальцы, но, как и в своей первой игре с Ираном, не смогли потревожить сетку ворот соперника. Единственный мяч на четвертой минуте забил Криштиану Роналду, головой в падении замкнувший навес с правого фланга. Роналду забил 85-й гол за Португалию, побил рекорд легендарного венгра Ференца Пушкаша и стал лучшим снайпером европейских сборных всех времен.
В марте нападающий "Реала" обошел японца Кунисигэ Камамото (80) и до 20 июня делил второе место с Пушкашем (84) в списке лучших бомбардиров планеты в матчах за национальные сборные. Теперь в этом рейтинге он занимает чистое второе место. Впереди только иранец Али Даеи (109).
🇵🇹RECORD! Cristiano Ronaldo becomes Europe's all-time top international scorer with 85 goals 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/ulg92h1TKp— UEFA Nations League (@UEFAEURO) June 20, 2018
Роналду сделал хет-трик в матче первого тура с Испанией (3:3) и с четырьмя мячами возглавляет гонку лучших бомбардиров чемпионата. Всего на один гол от португальца отстает полузащитник сборной России Денис Черышев.
А сборная Марокко после двух поражений в группе стала первой командой-участницей ЧМ-2018, которая лишилась шансов на выход в плей-офф.
Группа B
Иран — Испания — 0:1 (0:0)
Гол: Диего Коста 54.
Иран: Бейранванд, Резаян, Пуралиганджи, Хоссейни, Хаджсафи (Мохаммади, 69), Ансарифард (Джаханбахш, 74), Эбрахими, Эззатоллахи, Тареми, Амири (Годдос, 86), Азмун.
Испания: де Хеа, Карвахаль, Пике, Серхио Рамос, Жорди Альба, Сильва, Бускетс, Иньеста (Коке, 71), Иско, Васкес (Асенсио, 79), Диегу Коста (Родриго, 89).
Предупреждения: Амири 79. Эбрахими 90+2.
Судьи: КУНЬЯ. Таран, Эспиноса (все — Уругвай).
20 июня. Казань. Стадион "Казань Арена". 42 718 зрителей.
Владение мячом: 22% — 78%
Удары (в створ): 5 (0) — 17 (3)
Угловые: 2 — 6
Фолы: 14 — 14
Передачи (точные): 201 (129) — 768 (695)
Португалия — Марокко — 1:0 (1:0)
Гол: Криштиану Роналду 4.
Португалия: Руй Патрисиу, Седрик Суариш, Пепе, Жозе Фонти, Рафаэл Геррейру, Бернарду Силва (Мартинш, 59), Жоау Моутинью (Адриэн Силва, 89), Виллиам Карвалью, Жоау Мариу (Бруну Фернандеш, 70), Криштиану Роналду, Гонсалу Гедеш.
Марокко: Мунир, Дирар, Да Кошта, Бенатиа, Хакими, Н.Амрабат, Эль-Ахмади (Фажр, 86), Буссуфа, Беланда (Карсела-Гонсалес, 75), Зиех, Бутаиб (Эль-Кааби, 70).
Предупреждения: Бенатиа 40. Адриэн Силва 90+2.
Судьи: ГЕЙГЕР. Андерсон (все США), Флетчер (Канада).
20 июня. Москва. Стадион "Лужники". 78 011 зрителей.
Владение мячом: 47% — 53%
Удары (в створ): 10 (2) — 16 (4)
Угловые: 5 — 7
Фолы: 19 — 23
Передачи (точные): 387 (293) — 466 (358)
После 2-го тура
1-2. Испания 2 1 1 0 4-3 4
1-2. Португалия 2 1 1 0 4-3 4
3. Иран 2 1 0 1 1-1 3
4. Марокко 2 0 0 2 0-2 0
#POR 1:0 #MAR
📊 Статистика матча
Марокканцы больше владели мячом и атаковали, но это их не спасло#PORMAR pic.twitter.com/x5SxRgBDsw— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 20, 2018
Снова аншлаг в "Лужниках" 🙌#PORMAR #ЧМ2018 pic.twitter.com/eG6OSTjYam— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 20, 2018
Группа B на данный момент:
Впереди — матч #IRN — #ESP (21:00 мск) pic.twitter.com/hgW2UM1b8E— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 20, 2018
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