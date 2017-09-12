Революция в фигурном катании: снижена стоимость прыжков, появятся новые программы

Эти изменения будут направлены на достижение лучшего баланса между артистизмом и техникой, информирует Sports.ru со ссылкой на официальный сайт ISU.

Планируется значительно понизить стоимость четверных прыжков в мужском катании и четверных выбросов в парном, а также частично снизить цену тройных прыжков и выбросов (подробнее — здесь).

Также ISU может заменить короткую и произвольную программы на артистическую и техническую. Ожидается, что медали будут вручаться за каждую программу в отдельности и по сумме баллов за обе.

ISU уже одобрил несколько изменений в правилах, которые начнут действовать со следующего сезона:

– произвольная программа сокращена с 4.30 минут до четырех

– убрана восьмая прыжковая серия у мужчин

– уровень исполнения элементов (GOE) будет оцениваться не в 7 категориях (от -3 до +3), а в одиннадцати (от -5 до +5)

Понижение стоимости сложных элементов может произойти в сезоне-2018/2019, а замена программ ожидается не раньше Пекина-2022.