Ребёнок прорвался к Роналду во время матча и сфотографировался с ним

Мальчик подбежал к форварду «старой синьоры» Криштиану Роналду. Тот встретил фаната с улыбкой, дал ему «пять», сфотографировался и пригласил досмотреть игру вместе с остальными футболистами «Ювентуса» на скамейке запасных.





«Тоттенхэм» выиграл у «Ювентуса» со счётом 3:2. Роналду забил гол на 60-й минуте, но вскоре был заменён на Матеуса Перейру. Победу «шпорам» принёс нападающий Гарри Кейн, отличившийся ударом с центра поля в добавленное ко второй половине время.