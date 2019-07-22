Ребёнок прорвался к Роналду во время матча и сфотографировался с ним

Во время вчерашнего матча Международного кубка чемпионов «Ювентус» — «Тоттенхэм», проходившего в Сингапуре, к скамейке бьянконери, обойдя стюардов, прорвался юный болельщик.
Cristiano Ronaldo
© AFP / Scanpix

Мальчик подбежал к форварду «старой синьоры» Криштиану Роналду. Тот встретил фаната с улыбкой, дал ему «пять», сфотографировался и пригласил досмотреть игру вместе с остальными футболистами «Ювентуса» на скамейке запасных.


«Тоттенхэм» выиграл у «Ювентуса» со счётом 3:2. Роналду забил гол на 60-й минуте, но вскоре был заменён на Матеуса Перейру. Победу «шпорам» принёс нападающий Гарри Кейн, отличившийся ударом с центра поля в добавленное ко второй половине время.

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