"Реал" впервые за четыре года обыграл "Барселону" в чемпионате Испании

В первом тайме больше голевых моментов было у каталонцев, но вторая половина матча прошла с ощутимым преимуществом «Реала».
Счет в матче на 71-й минуте открыл бразильский форвард Винисус Жуниор, отправивший мяч в ближний угол рикошетом от Пике.
А в конце игры отличился только вышедший на замену Мариано Диас.
Предыдущий раз «Реал» побеждал «Барселону» в чемпионате Испании в апреле 2016 года.
После этого матча в активе «Реала» 56 очков, «Барселона» набрала 55.
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