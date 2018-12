"Реал" в третий раз подряд выиграл клубный чемпионат мира

В составе победителей голами отметились Лука Модрич (14'), Маркос Льоренте (60'), Серхио Рамос (79'), еще один мяч полузащитник "Аль-Айна" Яхья Надер отправил в свои ворота (91'). У проигравших отличился Цукаса Сиотани (86').

"Игроки заслужили победу, - приводит слова главного тренера "Реала" Сантьяго Солари AS. - Чтобы приехать сюда, они выполнили большую работу. Мы поставили финальную точку после того, как в третий раз подряд выиграли Лигу чемпионов. Это достижение принадлежит всем - клубу, игрокам, тренерам. Мы попали сюда благодаря Зидану. Сложно будет кому-то повторить подобное".

#ClubWC | 🎥

🇪🇸@realmadriden 4-1 @alainfcae_en🇦🇪

Los Blancos made it three successive #ClubWC titles after victory over Al Ain in Abu Dhabi 🏆🏆🏆 pic.twitter.com/TmVvwa01xQ

— #ClubWC 🏆 (@FIFAcom) 22 декабря 2018 г.