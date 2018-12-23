"Реал" в третий раз подряд выиграл клубный чемпионат мира

Мадридский "Реал" со счетом 4:1 разгромил клуб "Аль-Айн" из ОАЭ в финале клубного чемпионате мира по футболу, который прошел в Объединенных Арабских Эмиратах.
Madrido Real futbolininkai
© AP / Scanpix

В составе победителей голами отметились Лука Модрич (14'), Маркос Льоренте (60'), Серхио Рамос (79'), еще один мяч полузащитник "Аль-Айна" Яхья Надер отправил в свои ворота (91'). У проигравших отличился Цукаса Сиотани (86').

"Игроки заслужили победу, - приводит слова главного тренера "Реала" Сантьяго Солари AS. - Чтобы приехать сюда, они выполнили большую работу. Мы поставили финальную точку после того, как в третий раз подряд выиграли Лигу чемпионов. Это достижение принадлежит всем - клубу, игрокам, тренерам. Мы попали сюда благодаря Зидану. Сложно будет кому-то повторить подобное".

"Реал" участвовал в клубном чемпионате мира в пятый раз, на счету клуба четыре победы (2014, 2016, 2017, 2018) и одно четвертое место (2000).

Отметим, что футболист мадридского "Реала" Гарет Бэйл получил приз лучшему игроку турнира. Бэйл стал лучшим бомбардиром клубного чемпионата мира, забив три мяча. Все эти голы 29-летний валлиец провел в полуфинальном матче с японским клубом "Касима Антлерс".

NEWSru.com
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