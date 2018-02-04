"Реал" поднимет Роналду зарплату до 30 миллионов евро в год

С нового сезона 32-летний Роналду, контракт которого с "Реалом" истекает в 2021 году, будет зарабатывать на 9 млн евро больше. Таким образом, уровень зарплаты Роналду приблизится к уровню зарплаты бразильца Неймара, который, как обращает внимание издание, получает в "Пари Сен-Жермен" 33 млн евро в год.
Ранее СМИ сообщали, что отношения Роналду с президентом "Реала" Флорентино Пересом якобы оказались подорваны, поскольку тот до сих пор не выполнил данное после победы в Лиге чемпионов УЕФА-2016/1 обещание улучшить условия контракта форварда, и что Роналду хочет вернуться в английский "Манчестер Юнайтед".
Однако в конце января Роналду признался, что он хочет остаться в "Реале" и любит этот клуб.
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