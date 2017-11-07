"Реал" хочет купить форварда "ПСЖ" Неймара по окончании контракта Криштиану Роналду в 2021 году. Об этом сообщает испанская газета Mundo Deportivo.
Neymaras
© Reuters / Scanpix

По информации источника, президент "Реала" Флорентино Перес уже встречался с отцом Неймара и контактировал с агентом футболиста Вагнером Рибейро.

Бразильский нападающий доволен условиями в "ПСЖ", но в перспективе может согласиться на переход в мадридский клуб.

Контракт Неймара с "ПСЖ" действует до лета 2022 года. Летом парижане взорвали трансферный рынок, купив бразильца у "Барселоны" за рекордные 222 млн евро.

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