По информации источника, президент "Реала" Флорентино Перес уже встречался с отцом Неймара и контактировал с агентом футболиста Вагнером Рибейро.
Бразильский нападающий доволен условиями в "ПСЖ", но в перспективе может согласиться на переход в мадридский клуб.
Контракт Неймара с "ПСЖ" действует до лета 2022 года. Летом парижане взорвали трансферный рынок, купив бразильца у "Барселоны" за рекордные 222 млн евро.
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