По информации источника, президент "Реала" Флорентино Перес уже встречался с отцом Неймара и контактировал с агентом футболиста Вагнером Рибейро.

Бразильский нападающий доволен условиями в "ПСЖ", но в перспективе может согласиться на переход в мадридский клуб.

Контракт Неймара с "ПСЖ" действует до лета 2022 года. Летом парижане взорвали трансферный рынок, купив бразильца у "Барселоны" за рекордные 222 млн евро.