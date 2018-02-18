Мужской масс-старт на 15 км станет последней гонкой для Андрея Расторгуева в Пхенчхане — ведущий латвийский биатлонист попытается реабилитироваться за неудачные для себя старты в Южной Корее (лучший результат — 12-е место в гонке преследования).

А в центре внимания в масс-старте будет дуэль норвежца Йоханнеса Бо и француза Мартена Фуркада — пока по золотым медалям на этих Играх у них равенство (по одной). Начало масс-старта — 13.15 по латвийскому времени.

В бобслее пройдут первые два заезда среди экипажей-двоек. Начало соревнований — 13:05.

Также стоит отметить мужскую лыжную эстафету 4х10 км, где у россиян — реальные шансы на медаль, и последние матчи группвого этапа на хоккейном турнире.

18 февраля

Керлинг

02:05 (время — латвийское). Мужчины. Норвегия — Дания, США — Япония, Швейцария — Канада

07:05. Женщины. Великобритания — Швеция, Канада — Швейцария, Китай — Корея

13:05. Мужчины. Швеция — Япония, Дания — Корея, Италия — Великобритания, США — Норвегия

Горные лыжи*

03:00. Мужчины. Гигантский слалом (Звейниекс). Первая попытка

06:45. Мужчины. Гигантский слалом (Звейниекс). Вторая попытка

Фристайл*

03:00. Мужчины. Лыжный слоупстайл. Квалификация

07:11. Мужчины. Лыжный слоупстайл. Финал

Хоккей

05:10. Мужчины. Германия — Норвегия

05:10. Женщины. Матч за 5-8 место. Швейцария — Корея

09:40. Мужчины. Чехия — Швейцария

09:40. Женщины. Матч за 5-8 место. Швеция — Япония

14:10. Мужчины. Швеция — Финляндия

14:10. Мужчины. Канада — Корея

Лыжные гонки*

08:15. Мужчины. Эстафета 4х10 км

Биатлон*

13:15. Мужчины. Масс-старт на 15 км (Расторгуев)

Бобслей

13:05. Мужчины. Бобы-двойки. Первый и второй заезды (Мелбардис, Киберманис)

Фристайл*

13:52. Мужчины. Акробатика. Финал

Конькобежный спорт*

13:56. Женщины. 500 м. Финал

* медальные виды

Время — латвийское. Разница с Пхенчханом — минус 7 часов