Мужской масс-старт на 15 км станет последней гонкой для Андрея Расторгуева в Пхенчхане — ведущий латвийский биатлонист попытается реабилитироваться за неудачные для себя старты в Южной Корее (лучший результат — 12-е место в гонке преследования).
А в центре внимания в масс-старте будет дуэль норвежца Йоханнеса Бо и француза Мартена Фуркада — пока по золотым медалям на этих Играх у них равенство (по одной). Начало масс-старта — 13.15 по латвийскому времени.
В бобслее пройдут первые два заезда среди экипажей-двоек. Начало соревнований — 13:05.
Также стоит отметить мужскую лыжную эстафету 4х10 км, где у россиян — реальные шансы на медаль, и последние матчи группвого этапа на хоккейном турнире.
18 февраля
Керлинг
02:05 (время — латвийское). Мужчины. Норвегия — Дания, США — Япония, Швейцария — Канада
07:05. Женщины. Великобритания — Швеция, Канада — Швейцария, Китай — Корея
13:05. Мужчины. Швеция — Япония, Дания — Корея, Италия — Великобритания, США — Норвегия
Горные лыжи*
03:00. Мужчины. Гигантский слалом (Звейниекс). Первая попытка
06:45. Мужчины. Гигантский слалом (Звейниекс). Вторая попытка
Фристайл*
03:00. Мужчины. Лыжный слоупстайл. Квалификация
07:11. Мужчины. Лыжный слоупстайл. Финал
Хоккей
05:10. Мужчины. Германия — Норвегия
05:10. Женщины. Матч за 5-8 место. Швейцария — Корея
09:40. Мужчины. Чехия — Швейцария
09:40. Женщины. Матч за 5-8 место. Швеция — Япония
14:10. Мужчины. Швеция — Финляндия
14:10. Мужчины. Канада — Корея
Лыжные гонки*
08:15. Мужчины. Эстафета 4х10 км
Биатлон*
13:15. Мужчины. Масс-старт на 15 км (Расторгуев)
Бобслей
13:05. Мужчины. Бобы-двойки. Первый и второй заезды (Мелбардис, Киберманис)
Фристайл*
13:52. Мужчины. Акробатика. Финал
Конькобежный спорт*
13:56. Женщины. 500 м. Финал
* медальные виды
Время — латвийское. Разница с Пхенчханом — минус 7 часов
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