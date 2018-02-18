В воскресенье, 18 февраля, на Олимпиаде в Пхенчхане будут разыграны шесть комплектов медалей — в горных лыжах, биатлоне, коньках, лыжных гонках и фристайле (2). От Латвии будут стартовать шесть спортсменов.
Pjongčango olimpiada: slidinėjimas, 15 km lenktynės laisvuoju stiliumi – Modestas Vaičiulis
© Vytautas Dranginis

Мужской масс-старт на 15 км станет последней гонкой для Андрея Расторгуева в Пхенчхане — ведущий латвийский биатлонист попытается реабилитироваться за неудачные для себя старты в Южной Корее (лучший результат — 12-е место в гонке преследования).

А в центре внимания в масс-старте будет дуэль норвежца Йоханнеса Бо и француза Мартена Фуркада — пока по золотым медалям на этих Играх у них равенство (по одной). Начало масс-старта — 13.15 по латвийскому времени.

В бобслее пройдут первые два заезда среди экипажей-двоек. Начало соревнований — 13:05.

Также стоит отметить мужскую лыжную эстафету 4х10 км, где у россиян — реальные шансы на медаль, и последние матчи группвого этапа на хоккейном турнире.

18 февраля

Керлинг

02:05 (время — латвийское). Мужчины. Норвегия — Дания, СШАЯпония, Швейцария — Канада
07:05. Женщины. ВеликобританияШвеция, Канада — Швейцария, Китай — Корея
13:05. Мужчины. Швеция — Япония, Дания — Корея, Италия — Великобритания, США — Норвегия

Горные лыжи*

03:00. Мужчины. Гигантский слалом (Звейниекс). Первая попытка
06:45. Мужчины. Гигантский слалом (Звейниекс). Вторая попытка

Фристайл*

03:00. Мужчины. Лыжный слоупстайл. Квалификация
07:11. Мужчины. Лыжный слоупстайл. Финал

Хоккей

05:10. Мужчины. Германия — Норвегия
05:10. Женщины. Матч за 5-8 место. Швейцария — Корея
09:40. Мужчины. Чехия — Швейцария
09:40. Женщины. Матч за 5-8 место. Швеция — Япония
14:10. Мужчины. Швеция — Финляндия
14:10. Мужчины. Канада — Корея

Лыжные гонки*

08:15. Мужчины. Эстафета 4х10 км

Биатлон*

13:15. Мужчины. Масс-старт на 15 км (Расторгуев)

Бобслей

13:05. Мужчины. Бобы-двойки. Первый и второй заезды (Мелбардис, Киберманис)

Фристайл*

13:52. Мужчины. Акробатика. Финал

Конькобежный спорт*

13:56. Женщины. 500 м. Финал

* медальные виды

Время — латвийское. Разница с Пхенчханом — минус 7 часов

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