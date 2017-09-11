Испанец стал всего шестым в истории трехкратным чемпионом US Open и присоединился к Ивану Лендлу (три титула), Джону Макинрою (четыре титула), Джимми Коннорсу, Питу Сампрасу и Роджеру Федереру (по пять титулов).
Всего за карьеру Надаль выиграл свой 16-й титул "Большого шлема" и четвертый раз взял больше одного "мэйджора" за сезон: в 2008 и 2013 годах он выиграл два, а в 2010 — три. Рекордсменом в мужском теннисе является швейцарец Роджер Федерер с 19 титулами на "Шлемах", Надаль — второй, а третий — американец Пит Сампрас (14 титулов).
31-летний Надаль стал седьмым теннисистом в Открытой эре (после 1968 года), выигравшим как минимум два турнира "Большого шлема" после того, как ему исполнилось 30 лет. Оба "мэйджора" после 30-летия испанец выиграл в этом сезоне — "Ролан Гаррос" и US Open. Он присоединился к Стэну Вавринке, Джимми Коннорсу, Андре Агасси (по два "Шлема"), Роджеру Федереру (три), Кену Роузуоллу и Роду Лэйверу (по четыре).
Мужчины. Финал
Рафаэль Надаль (Испания) — Кевин Андерсон (ЮАР) — 6:3 6:3 6:4
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