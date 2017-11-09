"Главный тезис сегодня заключается в том, что якобы на многих пробирках с пробами российских спортсменов обнаружены какие-то следы, как говорят, царапин, которые могут свидетельствовать о том, что пробирки вскрывались, были подменены.

Я думаю, что всех специальных судебных систем уже недостаточно, нужно в общегражданские судебные инстанции обращаться. При расследовании всех этих историй наших спортсменов даже не привлекают", — цитирует Путина агентство ТАСС.

"Вспомним известного деятеля господина Родченкова, который всех пичкал запрещенными препаратами, а потом убежал. Кстати, до этого он несколько лет проработал в Канаде, потом приехал к нам, возглавил нашу лабораторию, здесь кого-то пичкал, а потом опять убежал.

Никого не привлекали из наших спортсменов, это, конечно, предмет для разбирательства. Соответствующие наши структуры работают, в том числе, с различными судебными системами", — сказал российский президент.

Путин отметил, что допинг-пробы российских спортсменов с Сочи-2014 хранились в Лозанне: "После Олимпиады в Сочи мы буквально через несколько недель — через два или три месяца — передали по указанию Международного олимпийского комитета все эти пробы в Лозанну, в хранилище, по сути, под контролем WADA. То есть мы это туда передали по акту, и никаких замечаний при передаче этих проб нам никто не высказывал, при поступлении этих проб в Лозанну никто никаких замечаний не сформулировал".

"Пробы хранились там два или три года, и только после этого начались вопросы по поводу того, что их, может быть, вскрывали. Но они там два года хранились, по акту были переданы, никто ничего не говорил. Что с ними там делали? Кто там царапал или кусал их? Мы этого не знаем", — добавил он.

По мнению Владимира Путина, обвинения в государственной поддержке допинг-системы, которая, возможно, существовала в России, связаны с предстоящими президентскими выборами: "Вот что меня беспокоит: Олимпиада должна начаться в феврале, а выборы у нас когда президентские? В марте".

"Очень большие подозрения, что это все делается для того, чтобы создать необходимую для кого-то обстановку недовольства любителей спорта, спортсменов тем, что якобы государство было причастно к нарушениям и за это оно отвечает. В ответ на наше мнимое вмешательство в их выборы США хотят создать проблемы при выборах президента России", — сказал Путин. Он добавил, что "в России никогда не было, нет и, надеюсь, никогда не будет государственной системы допинга, в чем нас пытаются упрекнуть или даже обвинить", — добавил.

На данный момент комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) приняла решение о лишении российских спортсменов четырех наград Сочи-2014. 9 ноября МОК аннулировал результаты российских лыжников Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой на Играх-2014 и пожизненно дисквалифицировал их от участия на Олимпиадах.