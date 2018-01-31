"Все мы знаем, как тяжело даются победы в спорте. Вдвойне сложнее, когда спорт смешивается с чуждыми явлениями, с наносными обстоятельствами, с политикой. Втройне тяжелее, когда складывается такая трудная обстановка внутри страны, внутри общественного мнения", — сказал Путин во время встречи с российским спортсменами, которые выступят на Олимпийских играх в Пхенчхане-2018.

"Простите нас за то, что не смогли вас от этого оградить. Но Россия всегда поддерживала идеи чистого спорта — чистого от допинга и от наносных явлений. Сделаем все, чтобы защитить тех спортсменов, кто пострадал. И будем поддерживать вас", — цитирует президента РФ газета "Спорт-Экспресс".

Путин посоветовал российским олимпийцам сосредоточиться на спортивной борьбе и не обращать внимания на то, что происходит вокруг, пишет "Спорт-Экспресс".

"Понимаем, что современный спорт связан со спонсорством, рекламой и прочим, — сказал Путин. — Но если спорт и олимпийское движение потеряют главное, сердцевину — что объединяет страны, все будет напрасно. Призыв Кубертена "О спорт, ты мир " утратит смысл.

Некоторые вещи кажутся нам странными. Многим спортсменам заявлено, что их не допустили по совокупности. Так с чем мы боремся — с допингом или чем-то другим? Мы будем отстаивать интересы наших спортсменов в различных инстанциях несмотря ни на что… А вам я желаю удачи. Не думайте ни о чем, что сопровождает подготовку к Олимпийским играм. Хочу, чтобы вы сосредоточились на спортивной борьбе", — сказал он.

Президент России добавил, что "мы очень переживаем за тех, кто не сумел поехать. Будем их поддерживать. Вместе с тем, признавая собственные ошибки и упущения, невнимательное отношение к важным вещам, очень рассчитываем, что наши коллеги в международных спортивных организациях сделают все, чтобы эти организации не превращались в департаменты государственных учреждений отдельных стран. Какими бы могущественными и важными ни казались эти государства".

В ответ нападающий сборной России по хоккею Павел Дацюк выразил благодарность Путину за развитие хоккея в стране и подарил президенту РФ свитер с надписью "Россия в моем сердце" и автографами игроков. "Если использовать спортивную терминологию, вы — наш капитан команды Россия", — заявил Дацюк.

В свою очередь нападающий сборной России Илья Ковальчук назвал правильным решение России поехать на ОИ-2018.

"Нейтральный флаг? Будем выходит и играть. Что делать? Это то, что мы не можем контролировать. Наша команда решила ехать и я считаю, что это правильное решение. Нас поддерживает вся страна. Все прекрасно знают, откуда мы родом и где мы выросли. То, что у нас на груди неважно, а главное что в сердце. Конечно, это неприятно, но что делать. Давайте закроемся и обидимся, но это тоже неправильно. Наоборот надо доказывать, что мы такие же как все, что мы чистые, чтобы нам вернули флаг на следующую Олимпиаду", — сказал Ковальчук.

"Недопуск россиян? Это неправильно, это беспредел. К сожалению, мы не можем это контролировать. Для меня лично Олимпиада — это высшее, что может быть в жизни спортсмена", — цитирует Ковальчука "Спорт-Экспресс".

Олимпиада-2018 в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля. Российские спортсмены по решению исполкома МОК выступят на ней в качестве "Олимпийских атлетов из России" с рядом ограничений по допуску и правилам поведения.

5 декабря 2017 года исполком МОК временно приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) в связи с допинговым расследованием по нарушениям во время Олимпийских игр-2014 в Сочи. На ОИ-2018 спортсмены из России не смогут демонстрировать национальные символы, должны выступать под флагом МОК, а в случае их победы будет звучать олимпийский гимн. Всего до участия в Олимпиаде были допущены 169 российских атлетов.