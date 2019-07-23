Прокуратура в США освободила Роналду от обвинений в изнасиловании

Прокуратура округа Кларк в Неваде в понедельник, 22 июля, сообщила, что не будет выдвигать обвинения против футболиста Криштиану Роналду в изнасиловании. "После проверки собранной информации обвинения против Криштиану Роналду в изнасиловании не могут быть доказаны вне обоснованных сомнений", - говорится в заявлении прокуратуры. Таким образом дело о предполагаемом изнасиловании, совершенном в 2009, будет закрыто. Дело было возобновлено после повторного обращения модели Кэтрин Майорги в полицию летом 2018 года.
Майорги обратилась в полицию еще в 2009 году, однако, по информации издания Der Spiegel, тогда стороны пришли к внесудебному соглашению. Роналду согласился выплатить модели 375 тысяч долларов, взяв с нее обязательство никогда не рассказывать об этом инциденте. Почему Майорги решила возобновить разбирательство, не сообщается. Сам Роналду неоднократно заявлял о своей "чистой совести" в связи с инцидентом.
Впервые схожие обвинения в адрес Роналду прозвучали еще в 2005 году, когда футболисту было 20 лет и он выступал за английский "Манчестер Юнайтед". Две женщины заявили, что были изнасилованы португальцем в одном из лондонских отелей. Одна из них в дальнейшем отозвала свое заявление. При этом Роналду так и не был отдан под суд, так как, по данным Скотланд-Ярда, не было предоставлено достаточных доказательств его вины.
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