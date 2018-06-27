Приключения иностранцев в России: "Мне пришлось покинуть бар, потому что там была бомба"

«Мы слышали, что русские пьют много водки. Но проблема в том, что мы пьем больше водки, чем русские», - гордо заявляют французские болельщики, приехавшие из Парижа. «Еще слышали, что русские почти не улыбаются — и это правда», - добавляют они. «И еще: у русских очень медленное обслуживание, но они очень гостеприимны».

Болельщики, а по совместительству, гости страны, охотно рассказывают о своих ожиданиях от России.

Ожидание: строгая и консервативная страна, грязные города, необщительные и недружелюбные люди, неприязнь к иностранцам.

Реальность: сумасшедшие водители, невероятно гостеприимные жители, у которых есть большие проблемы с английским, однако они исправляют их посредством Google-переводчика, очень красивые города с богатой историей.

«Я был шокирован местными: они охотно помогают нам», - рассказывает мексиканский болельщик. «И даже если я не прошу о помощи, если просто стою растерянным, они сразу же подходят и предлагают помочь. «Я не знаю английского, я русский, но я хочу помочь»,- вот, что они говорят. И это очень приятно».

Многие болельщики из социальных сетей, которых легко найти по хэштегу #worldcup2018 под фото, признаются в своей любви России и делятся впечатлениями о городах, в которых успели побывать.

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Болельщики также делились и веселыми историями, которые происходили с ними совершенно неожиданно.

«У меня была проблема. Я вчера застрял на заправке на полчаса. В ужине мне попалось стекло. А потом мне пришлось покинуть бар, потому что там была бомба, военные выкинули меня оттуда. И это все вчера!»- делится болельщик сборной Исландии. «Тут просто невероятно, сумасшедший город!» - добавил он.

Болельщик из Египта рассказывает, что не чувствует атмосферу чемпионата мира.

«Недостаточно табличек на улицах, как минимум». Также он отмечает основную трудность, с которой пришлось столкнуться — общение с местными. «Они не знают английского, но ведут себя дружелюбно и мило».

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Также некоторые иностранные фанаты обратили внимание на резкое повышение цен. Болельщик сборной Испании рассказывает, что взял такси, которое оказалось в шесть раз дороже, чем он ожидал. «Но я понимаю, что... дело не в России, такое могло случиться везде. Если ты едешь туда, где проводится Чемпионат мира, там может такое случиться».

Португальцы были того же мнения о ценах: «Мы хотели купить билеты возле стадиона, в день игры. Я подошел к парню, который продавал билеты, спросил у него, сколько стоит. Он сказал — 1000$. Ну ок, че. Такая же цена была и после того, как игра уже началась», - рассказал болельщик сборной Португалии.

Несмотря на все возможные минусы, всплывающие в хоже мундиаля, иностранные любители футбола утверждают, что с радостью приехали бы в Россию, даже без повода в виде Чемпионата мира по футболу.

Напомним, что Россия в 2018 году стала страной, принимающей 21-ый Чемпионат мира по футболу, который проходит каждые 4 года.