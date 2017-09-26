Как утверждает портал Football Italia, босса "Старой синьоры" обвинили в том, что он помогал продавать билеты представителям фанатских объединений - некоторые из них связаны с организованной преступностью.
Аньелли нарушил две статьи кодекса FIGC, который регулирует работу менеджеров. Обвинение требовало для президента 2,5 года дисквалификации, а для туринского клуба - два матча без зрителей.
Кроме этого, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос нахождения специалиста в исполнительном комитете УЕФА, членом которого от Ассоциации европейских клубов (ECA) он был утвержден только 20 сентября.
После шести туров чемпионата Италии "Ювентус" занимает второе место в турнирной таблице, уступая "Наполи" лишь по дополнительным показателям. В минувшем сезоне туринский клуб стал чемпионом Италии, выиграл Кубок страны, а также дошел до финала Лиги чемпионов.
Президент "Ювентуса" отлучен от футбола за махинации с билетами
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