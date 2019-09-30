Преступники ограбили дом экс-футболиста сборной России, ударили его жену и грозились избить детей

Преступники пробрались в дом Семшовых в деревне Маслово в ночь с 28 на 29 сентября. В этот момент дома находилась одна Лариса с детьми.
Услышав шум, женщина спустилась вниз и увидела четырех человек с закрытыми лицами. Один из них был с пистолетом, а у других были монтировки и железные пруты. Лариса попыталась выгнать грабителей из дома, но один из них ударил ее, а затем стал угрожать, что изобьет детей.
В итоге грабители унесли с собой несколько наручных часов с бриллиантами, а также золотые часы Burberry, Longines и Carl F. Bucherer. Общий ущерб составил около 300 тысяч долларов.
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