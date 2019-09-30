В Подмосковье четверо грабителей напали на жену бывшего футболиста сборной России Игоря Семшова – Ларису Семшову, сообщает телеграм-канал Baza.
© AFP / Scanpix

Преступники пробрались в дом Семшовых в деревне Маслово в ночь с 28 на 29 сентября. В этот момент дома находилась одна Лариса с детьми.

Услышав шум, женщина спустилась вниз и увидела четырех человек с закрытыми лицами. Один из них был с пистолетом, а у других были монтировки и железные пруты. Лариса попыталась выгнать грабителей из дома, но один из них ударил ее, а затем стал угрожать, что изобьет детей.

В итоге грабители унесли с собой несколько наручных часов с бриллиантами, а также золотые часы Burberry, Longines и Carl F. Bucherer. Общий ущерб составил около 300 тысяч долларов.

Статьи по теме:

Лавров и Шойгу провозгласили создание Народной лиги футбола для "мужиков из гаражей" (9)

Министры иностранных дел и обороны представили новую...

В Вильнюсе шесть грабителей избили и ограбили мужчину в его же квартире (4)

Департамент полиции Литвы информировал, что в Вильнюсе...

Спорт в мире

Преступники ограбили дом экс-футболиста сборной России, ударили его жену и грозились избить детей

В Подмосковье четверо грабителей напали на жену...

Погба хочет зарабатывать больше Роналду, почти 86 тысяч фунтов в день

Полузащитник сборной Франции Поль Погба выдвинул...

"Ливерпуль" могут исключить из Кубка английской лиги

Футбольному клубу "Ливерпуль" грозит исключение из...

ФИФА обвинили в фальсификации выборов лучшего футболиста мира

Международную федерацию футбола ( ФИФА ) обвиняют в...

Мария Ласицкене объявила о намерении ведущих легкоатлетов покинуть Россию (4)

Лучшая в мире прыгунья в высоту последних лет россиянка...

TOP новостей

Самые состоятельные предприниматели Литвы: Нумавичюс, Райла и Моцкус (15)

Информационный портал DELFI и журнал Reitingai представляют...

Строительство на дорогой земле овеяно тайной: о чем умолчало государство, решившее продать дорогую землю (4)

Строительство многоквартирного дома на Жверинасе...

Осенние неприятности не за горами: холодный арктический циклон принесет ветер и дождь (2)

В понедельник погоду в Литве обусловит атлантический...

Важная информация для родителей: IKEA отзывает с рынка популярный товар (1)

IKEA отзывает с рынка красные и синие слюнявчики MATVRÅ,...

В Вильнюсе краской облит фрагмент монумента "Холм свободы"

28 сентября в Вильнюсе , на Лукишкской площади краской...