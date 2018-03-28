Олимпийской чемпионке Пхенчхана в женском одиночном катании Алине Загитовой больше не позволят исполнять все прыжковые элементы во второй половине программы.
Alina Zagitova
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Соответствующие изменения будут внесены в правила уже нынешним летом. Об этом заявила в интервью ТАСС тренер спортсменки Этери Тутберидзе.

"Я думаю, нам больше никто не позволит исполнять семь прыжков во второй половине. Очень жаль", — сказала Тутберидзе.

Загитова исполняет самый сложный каскад в женском фигурном катании — "тройной лутц-тройной риттбергер". Причем исполнение прыжков во второй половине программы позволяет спортсменке получать за свое выступление бонусные баллы.

Именно на это обстоятельство обращали внимание многие конкурентки и критики россиянки после ее триумфа в Пхенчхане.

Новые правила фигурного катания, закрывающие эту "лазейку", должны быть утверждены летом и начнут действовать со следующего сезона. Тем не менее, по мнению Тутберидзе, Загитова сможет сохранить высокий уровень мотивации на следующий год.

"На чемпионат мира Алина приехала несколько размазанной — все может, но не так четко. Пик формы, который пришелся на Олимпиаду, к этому времени уже прошел. Хотя все равно она могла откатать чисто, что продемонстрировали показательные выступления. Самое главное, чтобы спортивная злость осталась, и Алина найдет мотивацию", — заявила тренер.

На прошедшем в Милане чемпионате мира 15-летняя Загитова допустила три падения в произвольной программе и заняла пятое место.

NEWSru.com
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