По информации источника, в "ПСЖ" видят пятикратного обладателя "Золотого мяча" в связке с Килианом Мбаппе, а бывший клуб Роналду "Манчестер Юнайтед" благодаря звездному трансферу мечтает вернуть былую славу на "Олд Траффорд". Однако этот вариант зависит от попадания манкунианцев в Лигу чемпионов.
Напомним, что Криштиану перешел в "Ювентус" из мадридского "Реала" летом 2018 года за 117 млн евро. Контракт 35-летнего футболиста рассчитан до 30 июня 2022 года. Трансферная стоимость Роналду на сегодняшний день оценивается в 75 млн. С 2003 по 2009 год португалец выступал за "МЮ" под руководством Алекса Фергюсона.
Cristiano Ronaldo está viviendo estos días de locura generalizada en Madeira junto a su familia después de prácticamente huir de Italia https://t.co/17KYLHpn2v— Diario Gol (@diarioGOLcom) March 20, 2020
В текущем сезоне на счету Роналду 25 мячей в 32 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
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