Поветкин победил Уайлдера в суде Нью-Йорка и получил 4,3 млн долларов

В мае 2016 года бой Уайлдера против Поветкина был отменен из-за того, что допинг-проба россиянина дала положительный результат на наличие в его организме следов мельдония. Впоследствии Поветкин был оправдан, и между сторонами началось судебное разбирательство.

Решением суда, огласившего вердикт 19 апреля, Поветкин получит 4,3 млн долларов. Эти денежные средства были заморожены на счете после отмены боя между россиянином и американцем в мае 2016 года.

Информацию подтвердил в микроблоге Twitter глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский. "Несколько часов назад выиграл суд в Нью-Йорке против команды Уайлдера. И 4,3 млн долларов уходят к нам", — написал он.

Несколько часов назад выиграл суд в Нью-Йорке против команды Уалдера. И 4,3 млн долларов уходят к нам. Подробности позже.

Доброе утро) Всем хорошего дня)— Рябинский Андрей (@Ryabinskiy) April 20, 2018

У команды Уайлдера есть 30 дней, чтобы обжаловать решение суда, но адвокаты Поветкина уже потребовали возврата денежных средств.

Напомним, Поветкин назначен Всемирной боксерской ассоциацией (WBA) обязательным претендентом на бой с обладателем трех чемпионских поясов в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа. Поединок может состояться в сентябре и приоритетным местом его проведения является Россия.

Поветкин 31 марта в Кардиффе защитил титулы WBO Intercontinental и WBA Intercontinental, победив британца Дэвида Прайса техническим нокаутом в пятом раунде.

Поединок проходил в андеркарде объединительного боя, в котором 28-летний Джошуа единогласным решением судей победил новозеландца Джозефа Паркера. Благодаря этой победе Джошуа защитил титулы IBF и WBA Super, а также присвоил себе чемпионский пояс WBO, который ранее принадлежал Паркеру.

Чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) является Уайлдер. Джошуа сможет рассчитывать на объединительный поединок с Уайлдером только в случае победы над Поветкиным.