Поветкин осенью проведет бой с обладателем трех чемпионских поясов

"Внимание! Поветкин назначен обязательным претендентом к Джошуа по WBA! Срок 150 дней с сегодняшнего дня на организацию боя, бой должен произойти. Джошуа не имеет права ни с кем драться до Саши!" — написал Рябинский в Twitter, отметив, что у сторон есть 30 дней на переговоры.

Внимание!

Сегодня Поветкин назначен обязательный претендентом к Джошуа по WBA!!!

Срок 150 дней с сегодняшнего дня на организацию боя, бой должен произойти. Джошуа НЕ имеет права ни с кем драться до Саши!!! 30 дней на переговоры.!— Рябинский Андрей (@Ryabinskiy) April 6, 2018

В интервью ТАСС Рябинский уточнил, что поединок может пройти в сентябре и приоритетным местом его проведения является Россия. При этом не исключено, что бой пройдет в Англии.

Первый номер рейтинга Всемирной боксерской организации (WBO) Поветкин 31 марта в Кардиффе защитил титул WBO Intercontinental и титул WBA Intercontinental, нокаутировав в пятом раунде британца Дэвида Прайса.

Поединок проходил в андеркарде объединительного боя, в котором 28-летний Джошуа единогласным решением судей победил новозеландца Джозефа Паркера. Благодаря этой победе Джошуа защитил титул WBA Super и титул Международной боксерской федерации (IBF) и присвоил себе титул WBO, который ранее принадлежал Паркеру.

Оставшийся пояс в супертяжелом весе — пояс Всемирного боксерского совета (WBC) — принадлежит американцу Деонтею Уайлдеру. Согласно резолюции WBA, непобежденный Джошуа сможет провести объединительный бой с Уайлдером только после поединка с Поветкиным.

В послужном списке 38-летнего Поветкина 34 победы (24 — нокаутом) и одно поражение. Джошуа провел 21 бой на профессиональном ринге и одержал 21 победу (20 — нокаутом).