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В заключительном туре чемпионата Англии по футболу окончательно определились участники еврокубков, а также команды, которым суждено покинуть премьер-лигу.
Londono "Chelsea"
Londono "Chelsea"
© Zuma Press / Scanpix

В заключительном туре АПЛ ”Челси” обыграл ”Вулверхэмптон” (2:0), а ”Манчестер Юнайтед” — ”Лестер” (2:0). Таким образом, манкунианцы и ”синие” сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов-2020/21, заняв в чемпионате Англии 3-е и 4-е места соответственно.

Ранее участие в Лиге чемпионов себе обеспечили ”Ливерпуль”, ставший чемпионом АПЛ, и ”Манчестер Сити”, занявший второе место. 8-е, рекордно низкое за последние 25 лет выступлений в чемпионате страны, занял лондонский ”Арсенал”.

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В Чемпионшип вылетели ”Борнмут”, ”Уотфорд”, а также ”Норвич”. В турнирной таблице АПЛ ”Борнмут” занял 18-е место, ”Уотфорд” — 19-е (обе команды набрали по 34 очка), ”Норвич” — 20-е.

”Астон Вилла” с 35 баллами расположилась на 17-й позиции и осталась в Премьер-лиге.

Итоговая таблицаионат

Англии: ТаблицаПлная

ИВНПЗ-ПО
1.

Ливерпуль

38323385-33

99

2.

Манчестер Сити

382639102-35

81

3.

Манчестер Юн

381812866-36

66

4.

Челси

382061269-54

66

5.

Лестер

381881267-41

62

6.

Тоттенхэм

3816111161-47

59

7.

Вулверхэмптон

381514951-40

59

8.

Арсенал

3814141056-48

56

9.

Шеффилд Ю

3814121239-39

54

10.

Бернли

381591443-50

54

11.

Саутгемптон

381571651-60

52

12.

Эвертон

3813101544-56

49

13.

Ньюкасл

3811111638-58

44

14.

Кристал Пэлэс

3811101731-50

43

15.

Брайтон

389141539-54

41

16.

Вест Хэм

381091949-62

39

17.

Астон Вилла

38982141-67

35

18.

Борнмут

38972240-65

34

19.

Уотфорд

388102036-64

34

20.

Норвич

38562726-75

21

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