В заключительном туре АПЛ ”Челси” обыграл ”Вулверхэмптон” (2:0), а ”Манчестер Юнайтед” — ”Лестер” (2:0). Таким образом, манкунианцы и ”синие” сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов-2020/21, заняв в чемпионате Англии 3-е и 4-е места соответственно.

Ранее участие в Лиге чемпионов себе обеспечили ”Ливерпуль”, ставший чемпионом АПЛ, и ”Манчестер Сити”, занявший второе место. 8-е, рекордно низкое за последние 25 лет выступлений в чемпионате страны, занял лондонский ”Арсенал”.

В Чемпионшип вылетели ”Борнмут”, ”Уотфорд”, а также ”Норвич”. В турнирной таблице АПЛ ”Борнмут” занял 18-е место, ”Уотфорд” — 19-е (обе команды набрали по 34 очка), ”Норвич” — 20-е.

”Астон Вилла” с 35 баллами расположилась на 17-й позиции и осталась в Премьер-лиге.

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