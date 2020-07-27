В заключительном туре АПЛ ”Челси” обыграл ”Вулверхэмптон” (2:0), а ”Манчестер Юнайтед” — ”Лестер” (2:0). Таким образом, манкунианцы и ”синие” сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов-2020/21, заняв в чемпионате Англии 3-е и 4-е места соответственно.
Ранее участие в Лиге чемпионов себе обеспечили ”Ливерпуль”, ставший чемпионом АПЛ, и ”Манчестер Сити”, занявший второе место. 8-е, рекордно низкое за последние 25 лет выступлений в чемпионате страны, занял лондонский ”Арсенал”.
В Чемпионшип вылетели ”Борнмут”, ”Уотфорд”, а также ”Норвич”. В турнирной таблице АПЛ ”Борнмут” занял 18-е место, ”Уотфорд” — 19-е (обе команды набрали по 34 очка), ”Норвич” — 20-е.
”Астон Вилла” с 35 баллами расположилась на 17-й позиции и осталась в Премьер-лиге.
Итоговая таблицаионат
Англии: ТаблицаПлная
|И
|В
|Н
|П
|З
|-
|П
|О
|1.
Ливерпуль
|38
|32
|3
|3
|85
|-
|33
99
|2.
Манчестер Сити
|38
|26
|3
|9
|102
|-
|35
81
|3.
Манчестер Юн
|38
|18
|12
|8
|66
|-
|36
66
|4.
Челси
|38
|20
|6
|12
|69
|-
|54
66
|5.
Лестер
|38
|18
|8
|12
|67
|-
|41
62
|6.
Тоттенхэм
|38
|16
|11
|11
|61
|-
|47
59
|7.
Вулверхэмптон
|38
|15
|14
|9
|51
|-
|40
59
|8.
Арсенал
|38
|14
|14
|10
|56
|-
|48
56
|9.
Шеффилд Ю
|38
|14
|12
|12
|39
|-
|39
|
54
|10.
Бернли
|38
|15
|9
|14
|43
|-
|50
54
|11.
Саутгемптон
|38
|15
|7
|16
|51
|-
|60
52
|12.
Эвертон
|38
|13
|10
|15
|44
|-
|56
49
|13.
Ньюкасл
|38
|11
|11
|16
|38
|-
|58
44
|14.
Кристал Пэлэс
|38
|11
|10
|17
|31
|-
|50
43
|15.
Брайтон
|38
|9
|14
|15
|39
|-
|54
41
|16.
Вест Хэм
|38
|10
|9
|19
|49
|-
|62
39
|17.
Астон Вилла
|38
|9
|8
|21
|41
|-
|67
35
|18.
Борнмут
|38
|9
|7
|22
|40
|-
|65
34
|19.
Уотфорд
|38
|8
|10
|20
|36
|-
|64
34
|20.
Норвич
|38
|5
|6
|27
|26
|-
|75
21
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