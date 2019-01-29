Последний чемпион мира по шахматам из России объявил о завершении карьеры

Крамник стал чемпионом мира по шахматам по версии Профессиональной шахматной ассоциации в 2000 году, когда обыграл Гарри Каспарова. В 2006 году он выиграл "объединительный матч" у чемпиона мира по версии ФИДЕ и стал абсолютным чемпионом мира. Это звание он уступил Вишванатану Ананду в 2007 году.
После Крамника никто из россиян не был чемпионом мира по шахматам.
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