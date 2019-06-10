Португалия стала первым в истории победителем футбольной Лиги наций

Сборная Португалии по футболу выиграла Лигу наций, одолев в финале команду Нидерландов со счетом 1:0.
Europos tautų lyga, Portugalija - Šveicarija, Cristiano Ronaldo
© Reuters / Scanpix

Решающий матч проходил в Лиссабоне на стадионе «Драгау». Хозяева поля имели довольно большое преимущество, нанеся в семь раз больше ударов в створ ворот. Правда, цели достиг только один из них: на 60-й минуте победу Португалии принес Гедеш.

Португалия: Руй Патрисиу, Диаш, Геррейру, Нелсон Семеду, Фонте, Бернарду Силва, Данилу Перейра, Гедеш (Рафа Силва, 75), Бруну Фернандеш (Моутинью, 81), Вильям Карвалью (Рубен Невеш, 90), Роналду.

Нидерланды: Силлессен, де Лигт, Блинд, Думфрис, ван Дейк, Депай, де Рон (де Йонг, 81), Бергвейн (ван де Бек, 60), Вейналдум, Бабел (Промес, 46), де Йонг.

На пути к титулу португальцы сначала стали первыми в группе, обойдя Италию (1:0, 0:0) и Польшу (3:2, 1:1). В полуфинале действующие чемпионы Европы обыграли Швейцарию (3:1), причем хет-триком отметился Криштиану Роналду, для которого этот титул стал 29-м в карьере и вторым в сборной.

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