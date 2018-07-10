Пользователи соцсети Facebook распространили на странице Международной федерации футбола сообщения, в которых поддержали хорватских футболистов, которые записали видеообращение со словами "Слава Украине!".
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Пользователи пишут "Слава Украине!", "Glory to Ukraine!" и критикуют ФИФА, обвиняя ее в коррупции, нечестности и политическом ангажировании.

После этих массовых сообщений, страница ФИФА в соцсети имеет более сотни тысяч негативных оценок.

7 июля сборная Хорватии по футболу в серии пенальти обыграла Россию - и после матча экс-игрок киевского "Динамо" Домагой Вида, который забил гол в том матче, а также скаут киевского клуба Огнен Вукоевич отпраздновали победу, записав видеообращение со словами "Слава Украине!"

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Дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Виде, поскольку организация расценила его обращение как политический жест. Хорватский футбольный союз также предупредил Вукоевича о недопустимости политических посланий во время ЧМ-2018.

Позже хорватская федерация сообщила, что уволила Вукоевича с должности помощника тренера сборной Хорватии и отчислила его из состава делегации на ЧМ-2018.

Вида заявил, что надеется, что его возглас "Слава Украине" будут воспринимать не как политическое послание, а как знак благодарности украинцам за поддержку на протяжении всего турнира.

Посольство Украины в Великобритании отреагировало на то, что в нескольких британских топ-медиа лозунг "Слава Украине" назвали "националистическим", объяснив, что выражение имеет патриотическое значение типа "Да здравствует Франция", "Да здравствует Королева".

Федерация футбола Украины возмущена травлей игрока сборной Хорватии и экс-легионера киевского "Динамо" Домагоя Виды и направила обращение в ФИФА с объяснением лозунга "Слава Украине!".

Украинская правда
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