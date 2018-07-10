Пользователи пишут "Слава Украине!", "Glory to Ukraine!" и критикуют ФИФА, обвиняя ее в коррупции, нечестности и политическом ангажировании.

После этих массовых сообщений, страница ФИФА в соцсети имеет более сотни тысяч негативных оценок.

7 июля сборная Хорватии по футболу в серии пенальти обыграла Россию - и после матча экс-игрок киевского "Динамо" Домагой Вида, который забил гол в том матче, а также скаут киевского клуба Огнен Вукоевич отпраздновали победу, записав видеообращение со словами "Слава Украине!"

Дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Виде, поскольку организация расценила его обращение как политический жест. Хорватский футбольный союз также предупредил Вукоевича о недопустимости политических посланий во время ЧМ-2018.

Позже хорватская федерация сообщила, что уволила Вукоевича с должности помощника тренера сборной Хорватии и отчислила его из состава делегации на ЧМ-2018.

Вида заявил, что надеется, что его возглас "Слава Украине" будут воспринимать не как политическое послание, а как знак благодарности украинцам за поддержку на протяжении всего турнира.

Посольство Украины в Великобритании отреагировало на то, что в нескольких британских топ-медиа лозунг "Слава Украине" назвали "националистическим", объяснив, что выражение имеет патриотическое значение типа "Да здравствует Франция", "Да здравствует Королева".

Федерация футбола Украины возмущена травлей игрока сборной Хорватии и экс-легионера киевского "Динамо" Домагоя Виды и направила обращение в ФИФА с объяснением лозунга "Слава Украине!".