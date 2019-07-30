Полиция Бразилии сняла с Неймара подозрения в изнасиловании

Было установлено, что Неймар не совершал никакого преступления, а в показаниях обвинявшей его женщины были обнаружены многочисленные противоречия. Полиция не нашла в представленных стороной обвинения материалах свидетельств, позволяющих сделать вывод о виновности футболиста.
Данное решение может быть обжаловано в течение 15 дней.
Напомним в июне модель Нажила Триндади заявила, что Неймар изнасиловал ее в Париже. По словам женщины, преступление было якобы совершено 15 мая в одном из отелей французской столицы. При этом заявление она подала уже в Бразилии, так как была эмоционально потрясена и не решалась обращаться в полицию в другой стране.
Впоследствии девушка изменила показания, заявив, что вступила в связь с Неймаром в отеле по обоюдному желанию, однако во время близости футболист ее избил.
Спортсмен свою вину не признал и заявил, что стал жертвой мошенников, вымогавших деньги. В опровержение выдвинутых против него обвинений Неймар обнародовал личную переписку с девушкой, содержавшую ее пикантные фотографии.
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