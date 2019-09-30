Погба хочет зарабатывать больше Роналду, почти 86 тысяч фунтов в день

Полузащитник сборной Франции Поль Погба выдвинул требования по новому контракту с "Манчестер Юнайтед". Футболист желает зарабатывать по обновленному трудовому соглашению с английским клубом 600 тысяч евро в неделю или 34 миллиона евро за сезон.
Polis Pogba
© Reuters / Scanpix

Это больше, чем платят Криштиану Роналду в туринском "Ювентусе",где португальцу перечисляют 31 миллион евро за сезон.

Погба и его агент Мино Райола следят за интересом к футболисту со стороны "Ювентуса" и мадридского "Реала", поэтому Поль со своим представителем понимают, что могут диктовать условия менеджерам "Манчестер Юнайтед", пишет Tuttosport.

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Нынешний контракт Поля Погба с "Манчестер Юнайтед", по которому он зарабатывает почти 17 млн евро за сезон, действует до 2021 года с опцией продления еще на один год.

В текущем чемпионате Англии 26-летний француз делал две голевые передачи, а "Манчестер Юнайтед" располагается пока лишь на 11-м месте в турнирной таблице.

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My sweat 💦 name is “ almost there ” more I sweat closer I get to my goals 🏆#motivationalquotes

A post shared by Paul Labile Pogba (@paulpogba) on Jul 19, 2019 at 6:11pm PDT

NEWSru.com
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