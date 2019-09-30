Погба хочет зарабатывать больше Роналду, почти 86 тысяч фунтов в день

Это больше, чем платят Криштиану Роналду в туринском "Ювентусе",где португальцу перечисляют 31 миллион евро за сезон.

Погба и его агент Мино Райола следят за интересом к футболисту со стороны "Ювентуса" и мадридского "Реала", поэтому Поль со своим представителем понимают, что могут диктовать условия менеджерам "Манчестер Юнайтед", пишет Tuttosport.

Нынешний контракт Поля Погба с "Манчестер Юнайтед", по которому он зарабатывает почти 17 млн евро за сезон, действует до 2021 года с опцией продления еще на один год.

В текущем чемпионате Англии 26-летний француз делал две голевые передачи, а "Манчестер Юнайтед" располагается пока лишь на 11-м месте в турнирной таблице.