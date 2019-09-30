Это больше, чем платят Криштиану Роналду в туринском "Ювентусе",где португальцу перечисляют 31 миллион евро за сезон.
Погба и его агент Мино Райола следят за интересом к футболисту со стороны "Ювентуса" и мадридского "Реала", поэтому Поль со своим представителем понимают, что могут диктовать условия менеджерам "Манчестер Юнайтед", пишет Tuttosport.
Нынешний контракт Поля Погба с "Манчестер Юнайтед", по которому он зарабатывает почти 17 млн евро за сезон, действует до 2021 года с опцией продления еще на один год.
В текущем чемпионате Англии 26-летний француз делал две голевые передачи, а "Манчестер Юнайтед" располагается пока лишь на 11-м месте в турнирной таблице.
View this post on Instagram
My sweat 💦 name is “ almost there ” more I sweat closer I get to my goals 🏆#motivationalquotes
Преступники ограбили дом экс-футболиста сборной России, ударили его жену и грозились избить детей
В Подмосковье четверо грабителей напали на жену...
Погба хочет зарабатывать больше Роналду, почти 86 тысяч фунтов в день
Полузащитник сборной Франции Поль Погба выдвинул...
"Ливерпуль" могут исключить из Кубка английской лиги
Футбольному клубу "Ливерпуль" грозит исключение из...
ФИФА обвинили в фальсификации выборов лучшего футболиста мира
Международную федерацию футбола ( ФИФА ) обвиняют в...
Мария Ласицкене объявила о намерении ведущих легкоатлетов покинуть Россию (4)
Лучшая в мире прыгунья в высоту последних лет россиянка...
TOP новостей
Новые данные Центра стратегического анализа не радуют: Литву ждут два серьезных вызова
Литве характерны признаки стареющего общества, таковы...
Самые состоятельные предприниматели Литвы: Нумавичюс, Райла и Моцкус (15)
Информационный портал DELFI и журнал Reitingai представляют...
Строительство на дорогой земле овеяно тайной: о чем умолчало государство, решившее продать дорогую землю (4)
Строительство многоквартирного дома на Жверинасе...
Важная информация для родителей: IKEA отзывает с рынка популярный товар (1)
IKEA отзывает с рынка красные и синие слюнявчики MATVRÅ,...
В Вильнюсе краской облит фрагмент монумента "Холм свободы" (37)
28 сентября в Вильнюсе , на Лукишкской площади краской...